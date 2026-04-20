Rusia merge spre „dezastru financiar”, dar Putin ascunde starea reală a economiei. Ce dezvăluie serviciul militar de informații al Suediei

„Economia rusă are două scenarii posibile: declin pe termen lung sau șoc”, a declarat Thomas Nilsson, șeful Serviciului de Informații Militare și Securitate al Suediei, pentru Financial Times.

Economia rusă, aflată în dificultate, nu a reușit să-și revină, chiar dacă creșterea prețurilor petrolului pe fondul războiului din Orientul Mijlociu a alimentat visteria Kremlinului, care se afla în deficit, a declarat șeful serviciului militar de informații al Suediei.

Thomas Nilsson, șeful Serviciului de Informații Militare și Securitate al Suediei, a declarat pentru Financial Times că Rusia ar avea nevoie ca prețurile petrolului Urals să rămână peste 100 de dolari pe baril timp de un an pentru a-și acoperi deficitul bugetar și pentru o perioadă semnificativ mai lungă decât aceasta pentru a-și rezolva celelalte probleme economice.

Nu este cazul, deocamdată.

Vladimir Putin a recunoscut zilele trecute că economia Rusiei are performanțe sub așteptările sale și a avertizat că creșterea veniturilor din petrol ar fi de scurtă durată.

Viziunea suedeză asupra economiei Rusiei nu este însă împărtășită de toată lumea.

Previziunile internaționale sunt în mare parte în concordanță cu propria prognoză a băncii centrale, conform căreia inflația va încetini până la aproximativ 5% până la sfârșitul acestui an.

Suedia are informații care arată că Rusia manipulează sistematic datele economice

În discuția cu Financial Times, Nilsson a mers mai departe, afirmând că Rusia va avea și mai multe dificultăți în a-și finanța invazia din Ucraina, dacă armistițiul dintre SUA și Israel cu Iranul s-ar menține și prețurile petrolului s-ar stabiliza.

Nilsson a afirmat că problemele economice ale Rusiei s-au extins chiar și la sectorul apărării, care a reprezentat cea mai mare parte a creșterii economice a țării, în timp ce sectorul civil se confruntă cu dificultăți.

Suedia deține informații care indică faptul că Rusia manipulează sistematic datele pentru a-i induce în eroare pe aliații occidentali ai Ucrainei, făcându-i să creadă că economia sa a rezistat presiunii cheltuielilor generoase de război și a sancțiunilor occidentale, a spus Nilsson.

Dar chiar și datele oficiale ale Rusiei prezintă deja o imagine alarmantă pentru Kremlin.

Putin a menționat săptămâna trecută că PIB-ul Rusiei s-a contractat cu 1,8% în ianuarie și februarie, incluzând o scădere în domenii cruciale pentru efortul de război, precum producția industrială și construcțiile.

Guvernatoarea băncii centrale ruse, Elvira Nabiullina, a declarat o zi mai târziu că „condițiile externe se înrăutățesc acum aproape constant, atât pentru exporturi, cât și pentru importuri”.

Nilsson a afirmat că situația reală este chiar mai gravă și că banca centrală rusă subestimează inflația, estimând că aceasta se apropia mai mult de rata dobânzii de referință de 15% decât de valoarea oficială de 5,86%.

„Rusia va continua pe o pantă descendentă către un dezastru financiar”

Suedia a confirmat concluziile BND, agenția germană de informații externe, potrivit cărora Rusia subestimează deficitul bugetar cu 30 de miliarde de dolari, și a observat, de asemenea, anumiți indicatori financiari care ar putea indica o viitoare criză bancară, a adăugat Nilsson.

Dar Suedia consideră că Rusia va avea în orice caz probleme.

„Economia rusă are două scenarii posibile: declin pe termen lung sau șoc. În orice caz, va continua pe o pantă descendentă către un dezastru financiar”, a spus șeful serviciului militar de informații.

În acest context, Suedia a făcut apel la țările europene să adopte un pachet de sancțiuni blocat și să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina, pentru a exploata și mai mult punctele slabe ale Rusiei.