Rusia nu a decis dacă Putin va merge la summitul G20 din Miami, după invitația lui Trump: „Vom analiza”

Kremlinul a declarat joi că va „analiza” invitaţia adresată de preşedintele Donald Trump omologului său rus, Vladimir Putin, de a participa la summitul G20 programat în decembrie în Statele Unite, relatează AFP şi Reuters, conform News.ro.

„Nu s-a luat încă nicio decizie”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, în cadrul conferinţei de presă zilnice, afirmând că se acordă o „mare importanţă” acestei invitaţii făcute publice miercuri de secretarul de stat american Marco Rubio.

„O vom analiza, apoi vom lua o decizie în consecinţă”, a transmis Dmitri Peskov.

Întrebat despre ce ar putea discuta cei doi preşedinţi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor: „Este prematur să vorbim despre acest lucru în acest moment. Nu s-a luat încă nicio decizie. Apreciem cu siguranţă această invitaţie amabilă, o considerăm importantă, iar ea va fi analizată şi coordonată, după care se va lua o decizie adecvată”, a spus Peskov.

Invitaţia a fost făcută publică miercuri de secretarul de stat american Marco Rubio, la scurt timp după o întâlnire cu omologul său rus Serghei Lavrov la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Summitul G20 va avea loc la Miami, în Florida, în zilele de 14 şi 15 decembrie. Statele Unite deţin în acest an preşedinţia rotativă a acestui forum de cooperare economică între principalele ţări dezvoltate şi emergente ale lumii.

Printre membrii săi se numără, în special, Franţa, Germania şi Regatul Unit, trei ţări aliate ale Ucrainei în conflictul declanşat de Moscova în urmă cu mai bine de patru ani şi jumătate. În faţa Consiliului de Securitate al ONU, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri că Rusia „nu va face nicio pauză” în acest război.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie anul trecut, Trump a încercat să medieze încetarea războiului din Ucraina, fără însă a obţine vreun progres semnificativ. Peskov a reiterat joi poziţia Rusiei, potrivit căreia aceasta urmăreşte o soluţionare paşnică a conflictului, nu un armistiţiu temporar.