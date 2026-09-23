Invitația făcută de Donald Trump pentru Vladimir Putin. „O ocazie pentru el să interacționeze și cu alți lideri mondiali”

Președintele Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, să participe la Summitul G20 care se va desfășura în decembrie la Miami, conform anunțului făcut de șeful diplomației americane, citat de AFP și Politico.

Marco Rubio a făcut anunțul miercuri, după întrevederea pe care a avut-o cu ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov.

„Credem că este o ocazie pentru el să interacționeze nu numai cu președintele, ci și cu alți lideri mondiali”, a spus secretarul de stat al SUA în cadrul unor declarații de presă.

„Sperăm că este o invitație pe care o va accepta”, a adăugat Rubio.

Ministerul de Externe al Rusiei nu a răspuns solicitării Politico de a confirma sau infirma eventuala participare a lui Putin la reuniunea de la Miami.

Dacă se va concretiza, va fi prima prezență a liderului rus la un summit G20 după 2019, respectiv a doua vizită a lui în SUA de când a revenit Donald Trump la Casa Albă, după cea făcută în Alaska în august 2025.

„Dacă te întâlnești doar cu oameni cu care ești de acord, atunci ai aceste întâlniri foarte plăcute, dar nu se întâmplă nimic”, a explicat Rubio. „Pentru a rezolva probleme, trebuie să te întâlnești cu oameni cu care nu ești de acord sau cu oamenii cu care s-ar putea să ai unele divergențe”, a continuat oficialul american.

După întâlnirea cu omologul său rus, Marco Rubio le-a spus reporterilor că atât Rusia, cât și Ucraina și-au exprimat interesul pentru o încetare a focului limitată, care să vizeze cerealele și energia.

Marți, președintele Trump s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care a spus că au discutat inclusiv despre o încetare a focului între Rusia și Ucraina în ceea ce privește țintele asociate sectorului energetic.

Ucraina spune că este gata pentru un armistițiu maritim cu Rusia

Liderul ucrainean a declarat, miercuri, țara sa este pregătită pentru un armistițiu maritim și așteaptă răspunsul Rusiei.

Zelenski a declarat că Egiptul, India și Turcia au prezentat opțiuni pentru restabilirea navigației în condiții de siguranță pentru navele comerciale în Marea Neagră, unde Reuters scrie că transporturile de mărfuri sunt aproape blocate din cauza atacurilor intense lansate de ambele părți asupra navelor și infrastructurii portuare.

„Așteptăm răspunsul Rusiei. Ucraina este pregătită (…) să asigure transportul maritim în condiții de siguranță și securitatea alimentară în Marea Neagră, dacă Rusia este pregătită să facă pași concreți către dezescaladare. Trebuie să începem de undeva”, a spus el, la Summitul Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat în marja reuniunii anuale a Adunării Generale a ONU.