Rusia profită de o vulnerabilitate a Ucrainei și a schimbat strategia. Pe ce se concentrează acum armata Moscovei

Sute de drone și zeci de rachete rusești au vizat Ucraina în timpul nopții, într-un nou atac sângeros. Principala țintă a fost capitala țării, unde locuitorii au trăit încă o noapte de coșmar.

Rusia a lansat un atac combinat masiv asupra Ucrainei folosind drone de atac, precum și rachete lansate din aer, de pe uscat și mare de diferite tipuri.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a folosit 68 de rachete, inclusiv 23 de rachete balistice și șase rachete super și hipersonice, precum și 351 de drone în atac. Orașul Kiev a fost principala țintă a rușilor.

Autoritățile au anunțat un bilanț sângeros: cel puțin 11 persoane au murit și alte 46 au fost rănite. Noile lovituri ale armatei ruse au venit la câteva zile după un alt atac sângeros în care și-au pierdut viața 31 de persoane.

Nicio rachetă balistică doborâtă de ucraineni

Sistemele de apărare ucrainene au reușit să doboare sau să neutralizeze 37 de rachete și 326 de drone, dar niciuna dintre rachetele balistice sau rachetele super și hipersonice, arată datele forțelor aeriene, potrivit Reuters și Ukrainska Pravda.

Avioane, unități de rachete antiaeriene, resurse de război electronic, unități de sisteme fără pilot și grupuri mobile de foc din cadrul forțelor de apărare ale Ucrainei au fost implicate în respingerea atacului, potrivit presei de la Kiev.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că nu are suficiente interceptoare pentru sistemul său de apărare Patriot, care sunt singurele arme eficiente pentru a doborî proiectilele balistice care se apropie de țintele din țara invadată de forțele Moscovei.

Lipsa rachetelor pentru sistemele Patriot s-a simțit în timpul bombardamentelor masive lansate de ruși în timpul nopții, a atras atenția purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Iurii Ihnat.

„Rata de succes a fost scăzută, ca să spunem așa. Pentru a doborî rachete balistice, ai nevoie de resursele necesare. Avem suficiente sisteme, dar ceea ce ne trebuie este o aprovizionare constantă cu rachete. Rusia exploatează faptul că Ucraina – și, într-adevăr, întreaga lume – se confruntă cu o lipsă gravă de rachete interceptoare PAC-2 și PAC-3. De aceea, se concentrează din ce în ce mai mult pe atacuri cu rachete balistice”, a declarat Ihnat.

Apelul lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat luni, după atacul Rusiei, că Ucraina are nevoie de armament pentru a putea rezista atacurilor.

„Atâta timp cât rachetele Patriot rămân în stocurile aliaților noștri, Rusia nu face decât să fie încurajată să continue să «distrugă» clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficientă putere pentru a pune capăt acestei terori”, a afirmat liderul de la Kiev.

O reacție a venit și de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea s-a alăturat solicitării lui Zelenski pentru înzestrare și a spus că UE „va continua să intensifice presiunea până când Rusia va pune capăt vărsării de sânge”.

Atacul Rusiei a avut loc în ajunul summitului NATO, care are loc în perioada 7-8 iulie la Ankara.

În marja reuniunii, Volodimir Zelenki și Donald Trump sunt așteptați să aibă o discuție bilaterală.