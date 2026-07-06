Volodimir Zelenski, apel către SUA și Europa după atacul sângeros asupra Kievului: „Au suficientă putere pentru a pune capăt acestei terori”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat NATO să ia „decizii ferme” în cadrul summitului din această săptămână de la Ankara, după ce 11 persoane au fost ucise în urma unui nou atac rusesc asupra Kievului, care a avut loc în timpul nopții.

„Războinicii noștri s-au descurcat bine astăzi în interceptarea dronelor și a rachetelor de croazieră, dar, din păcate, nu și a rachetelor balistice rusești. Iar motivul ține de stocul insuficient de rachete de interceptare”, a scris Zelenski pe X.

Rusia a lansat 68 de rachete și 351 de drone asupra Ucrainei în noaptea de duminică spre luni, au anunțat forțele aeriene ucrainene. Conform oficialilor ucraineni, sistemele de apărare aeriană au doborât sau neutralizat 37 de rachete și 326 de drone.

„Este extrem de important ca lumea – în primul rând Statele Unite și partenerii noștri europeni – să iasă din summitul NATO de la Ankara cu decizii ferme în sprijinul apărării noastre aeriene și, prin urmare, al protejării vieților oamenilor obișnuiți”, a precizat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina are nevoie de armament pentru a putea rezista atacurilor rusești.

„Atâta timp cât rachetele Patriot rămân în stocurile aliaților noștri, Rusia nu face decât să fie încurajată să continue să «distrugă» clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficientă putere pentru a pune capăt acestei terori”, a mai afirmat liderul de la Kiev.

UE promite sprijin

O reacție a venit și de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea s-a alăturat solicitării lui Zelenski pentru înzestrare și a spus că UE „va continua să intensifice presiunea până când Rusia va pune capăt vărsării de sânge”.

„Săptămâna trecută am acordat prima tranșă de 4 miliarde de euro din cadrul împrumutului nostru de 90 de miliarde de euro, pentru a consolida apărarea Ucrainei cu tehnologie avansată de drone. Urmează și alte tranșe în curând. Și depunem eforturi susținute pentru a finaliza acordul privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni în zilele următoare”, a scrie Ursula von der Leyen pe X.

Summitul NATO are loc în perioada 7-8 iulie la Ankara. În marja summitului, Volodimir Zelenki și Donald Trump sunt așteptați să aibă o discuție bilaterală.