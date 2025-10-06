Rusia propune companiilor să înlocuiască IT-iștii care au fugit din țară cu „eroi ai operațiunii militare speciale”

Militari ruși la un exercițiu de lansare a rachetelor desfășurat alături de militari din alte țări, inclusiv NATO, înainte de destrămarea relațiilor dintre Moscova și Occident, FOTO: Robert Vos / AFP / Profimedia Images

Ministrul rus al Energiei, Serghei Țivilev, a propus o inițiativă pentru a aborda criza de personal din industria IT. La conferința organizată de Gazprom Neft, acesta a declarat că militarii care au participat la invazia Ucrainei ar trebui angajați în masă de companiile de înaltă tehnologie, relatează The Moscow Times.

Potrivit ministrului, „eroii Districtului Militar Central” sunt capabili să-i înlocuiască pe specialiștii IT care au fugit din Rusia după ce Vladimir Putin a lansat un război de amploare. „Districtul Militar Central” este cel care desfășoară „operațiunea militară specială din Ucraina”, termenul folosit de Moscova pentru a desemna invazia sa pe scară largă în țara vecină.

„Mulți specialiști IT au fugit din Rusia în 2022 și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta”, a spus Țivilev. Ministrul a adăugat că „totul a funcționat fără ei”, deoarece „cei mai buni oameni au rămas în țară”.

Rusia s-a confruntat cu un veritabil exod de bărbați, în special cu educație superioară, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a ordonat „mobilizarea parțială” în septembrie 2022.

Încercând să își argumenteze propunerea privind înlocuirea IT-iștilor cu militari, Țivilev a afirmat că există o legătură directă între experiența militară și competențele tehnologice: „Războiul de astăzi este tot IT, folosește o mare varietate de tehnologii, iar cei implicați în operațiuni militare își demonstrează expertiza în fiecare zi”.

Inițiativa vine pe fondul unei crize grave de specialiști IT în Rusia. Potrivit Ministerului Dezvoltării Digitale, deficitul de forță de muncă din sector a ajuns la 700.000 în 2024 și ar putea crește la 1 milion în acest an. După cum a remarcat Elizaveta Sergeeva, manager de dezvoltare a afacerilor la IBS, inginerii de securitate a informațiilor sunt cei mai solicitați din cauza numărului crescut de atacuri cibernetice. Urmează dezvoltatorii de modele de învățare automată, analiștii de sisteme și specialiștii în Big Data.

Vladimir Putin a cerut ca soldații ce au luptat în Ucraina să devină noua „elită” a țării

Propunerea lui Țivilev este în concordanță cu politica Moscovei de integrare a veteranilor de război în toate sferele vieții. Vladimir Putin s-a referit anterior la „eroii Districtului Militar Central” drept „noua elită” a țării și a afirmat în repetate rânduri că aceștia „trebuie să ajungă în poziții de conducere” în afaceri, companii de stat și administrația publică.

Putin a subliniat din nou, chiar luna trecută la o întâlnire cu liderii grupurilor din parlamentul rus, necesitatea promovării veteranilor de război în „poziții de conducere la nivel federal”.

Asistența personalului militar este oferită de fundația „Apărătorii Patriei”, condusă de viceministrul Apărării, Anna Țivileva, soția ministrului Energiei.

Aceasta este fiica verișoarei lui Vladimir Putin. După realegerea lui Putin pentru un al cincilea mandat prezidențial, Țivilev a condus Ministerul Energiei, iar Anna Țivileva a devenit ministru adjunct al Apărării, iar două luni mai târziu, secretar de stat al departamentului.