Rusia pune capăt unor acorduri militare încheiate cu 11 țări NATO, între care și România

Prim-ministrul Rusiei, Mihail Mișustin, a semnat un decret prin care instruiește Ministerul rus al Apărării să pună capăt mai multor acorduri militare încheiate cu 11 state occidentale – printre care Germania, Marea Britanie, Polonia sau România – decizie ce marchează o schimbare semnificativă în relațiile de apărare ale Moscovei cu țările NATO.

Ordinul emis a fost făcut public vineri pe portalul oficial al guvernului rus privind actele normative, a relatat sâmbătă publicația bulgară de știri Novinite.com.

Decretul prevede încetarea mai multor acorduri bilaterale de apărare, precum pactul dintre Ministerul Apărării din Rusia și Ministerul Apărării din Germania, semnat inițial la Moscova la 13 aprilie 1993, precum și un acord similar cu Ministerul Apărării Naționale din Polonia, datat 7 iulie 1993.

Sunt afectate, de asemenea, și acordurile de cooperare cu Norvegia, semnate la 15 decembrie 1995.

Un alt acord de cooperare reziliat de Rusia este cel cu Bulgaria, menționează Novinite, amintind că la 4 august 1992 Moscova și Sofia semnau un Tratat de relații prietenoase și cooperare, care a pus bazele relațiilor bilaterale de după Războiul Rece.

Alte acorduri denunțate sunt cele cu România (încheiat la 28 martie 1994), Danemarca (8 septembrie 1994), Marea Britanie (18 martie 1997), Olanda (18 iunie 1997), Croația (18 decembrie 1998), Belgia (19 decembrie 2001) și Cehia (16 aprilie 2002), reflectând „o reducere semnificativă a colaborărilor oficiale în domeniul apărării dintre Rusia și aliații occidentali”, potrivit agenției oficiale ruse TASS.

„Nu mai sunt relevante din punct de vedere strategic”

În urmă cu două săptămâni, Rusia anunța rezilierea acordurilor de cooperare militară încheiate cu alte trei țări occidentale – Portugalia, Franța și Canada – care erau în vigoare de zeci de ani.

Cele trei acorduri, semnate între 1989 și 2000, nu mai sunt relevante din punct de vedere strategic, au afirmat atunci autoritățile ruse.

Acordurile au fost semnate într-o perioadă de îmbunătățire a relațiilor dintre Rusia și Occident, după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.