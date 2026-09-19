Rusia reclamă atacuri asupra sistemului de vot online din Moscova

Autoritățile ruse au raportat sâmbătă atacuri asupra sistemelor de vot și a liniilor de comunicații din întreaga țară, în a doua zi a alegerilor parlamentare, transmite Reuters. Președintele Vladimir Putin a acuzat anterior Ucraina că încearcă să interfereze cu alegerile, fără să prezinte dovezi în acest sens.

Alegerile pentru Duma de Stat sunt primele organizate de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Este de așteptat ca partidul Rusia Unită, formațiunea pro-Putin aflată la putere, să-și păstreze dominația în sistemul politic rus, strict controlat de Kremlin.

Autoritățile au anunțat sâmbătă că sistemul de vot online din Moscova a fost ținta unui atac puternic în timpul nopții, însă situația se află sub control. Atacurile continuau, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Ella Pamfilova, citată de presa de stat, dar toate tentativele erau respinse cu succes.

Ministerul rus al Digitalizării a anunțat că a fost înregistrată o tentativă de sabotare a liniilor de comunicații în Extremul Orient al țării, însă atacul a fost dejucat, iar toate comunicațiile au fost restabilite, relatează presa de stat.