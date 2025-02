Rusia se opune desfășurării de trupe NATO în Ucraina, sub orice steag. Serghei Lavrov: „Complet inacceptabil pentru noi”

Rusia se opune desfășurării în Ucraina a unor trupe din țările NATO, chiar și sub steaguri naționale sau ale Uniunii Europene, a declarat șeful diplomației ruse Serghei Lavrov, marți, la finalul discuțiilor de la Riad cu Statele Unite, relatează AFP.

„Am explicat astăzi că desfășurarea (în Ucraina) de trupe din forțele armate ale țărilor membre NATO, dar sub un alt drapel, sub drapelul Uniunii Europene sau sub drapelele naționale, nu schimbă nimic. Acest lucru este, bineînțeles, complet inacceptabil”, a spus Lavrov.

O declarație care vine în contextul în care țările europene și Kievul avansează ideea unor astfel de forțe pe teritoriul ucrainean pentru a garanta securitatea Ucrainei și respectarea unui viitor acord care să pună capăt războiului.

Iată ce a spus ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la Riad, după discuțiile cu delegația americană condusă de secretarul de Stat, Marco Rubio:

„Am observat că președintele Trump a fost primul dintre liderii occidentali care a spus că târârea Ucrainei în NATO a fost unul dintre principalele motive din spatele a ceea ce se întâmplă, una dintre cele mai mari greșeli ale lui (administrației Joe) Biden. Dacă Trump ar fi fost președinte, acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Președintele Putin a subliniat de mai multe ori că extinderea NATO și absorbția Ucrainei de către NATO reprezintă o amenințare directă la adresa Federației Ruse și a suveranității noastre.

Și am explicat astăzi că orice apariție a forțelor armate din țările NATO sub vreun steag, sub steagul european sau sub alte steaguri, nu schimbă nimic.

Este, desigur, complet inacceptabil”.

Prima reuniune SUA – Rusia la nivel înalt din ultimii ani s-a terminat marți după patru ore și jumătate de discuții. Emisarii Moscovei au spus că tratativele au fost „serioase” și „pozitive”, în vreme ce partea americană a anunțat că două echipe vor fi constituite pentru inițierea negocierilor pentru oprirea războiului din Ucraina. În timp ce delegațiile conduse de Marco Rubio și Serghei Lavrov discutau la Riad, Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat că are pretenția ca NATO să renunțe la decizia luată la summitul din 2008 de la București privind aderarea Ucrainei la Alianță.