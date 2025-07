Rusia se pregătește să lanseze atacuri cu un număr uluitor de drone. Avertismenul unui general german

Rusia și-a propus să fie capabilă să lanseze simultan 2.000 de drone către Ucraina, a declarat generalul-maior german Christian Freuding într-un interviu pentru emisiunea militară online Nachgefragt publicat sâmbătă și citat de Kyiv Independent.

Cifra uluitoare menționată de Freuding, care conduce grupul de lucru pentru Ucraina din cadrul Ministerului Apărării din Germania, vine în contextul în care Rusia continuă să-și extindă producția de drone.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU) a afirmat pentru Politico în iunie că Kremlinul intenționează să producă 2 milioane de drone FPV și zeci de mii de drone cu rază lungă de acțiune și drone-momeală în 2025, adică o majorare dramatică a programului de război cu drone al Moscovei.

Între 13 septembrie 2022 și 30 august 2023, forțele ruse au lansat aproape 2.000 de drone Shahed către Ucraina, potrivit Airwars, o organizație de monitorizare a conflictelor cu sediul la Londra.

După aproape doi ani, în luna iunie acestui an, Moscovei au lansat un număr record de 5.337 de drone de tip Shahed.

Rusia a crescut rapid numărul de drone cu care atacă

În ultimele săptămâni, Rusia a lansat mai multe atacuri aeriene demensiuni record împotriva Ucrainei.

Declarații lui Freuding vin în acest în care Rusia a continuat să intensifice atacurile cu drone de tip Shahed, inclusiv lovituri asupra regiunilor din extremitatea vestică a Ucrainei. Pe 9 iulie, Rusia a lansat un număr record de 728 de drone de tip Shahed și simulatoare.

Ultimul atac aerian de mare amploare a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu 300 de drone și 30 de rachete, președintele Volodimir Zelenski reînnoind apelurile sale pentru aliați ca Ucraina să fie ajutată cu și mai mult armament antiaerian.

Ucraina vrea să lovească instalațiile inamice de producție

Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, a avertizat pe 4 iulie că atacurile cu drone Shahed rusești ar putea crește până la 1.000 pe zi.

Pe fondul riscului crescut de intensificare a atacurilor rusești, Freuding a declarat pentru podcastul Bundeswehr Nachgefragt că Ucraina poate contracara indirect atacurile cu drone, lovind instalațiile de producție de arme aeriene cu rază lungă de acțiune.

Ucraina atacă în mod regulat instalațiile de producție militară de pe teritoriul rus, dar a solicitat aliaților occidentali să furnizeze mai multe arme cu rază lungă de acțiune pentru a-și spori aceste capacitățile.

Forțele Kievului primesc și ele arme cu rază lungă

Freuding a anunțat la începutul acestei luni că Ucraina va începe să primească sute de sisteme de arme cu rază lungă de acțiune produse intern până la sfârșitul lunii iulie, în cadrul unui acord finanțat de Germania. Anunțul a fost făcut înaintea acordului președintelui american Donald Trump cu NATO de a furniza arme suplimentare Ucrainei.

Pe fondul atacurilor Rusiei asupra orașelor ucrainene, armata ucraineană pare să-și fi intensificat eforturile de a viza capitala Rusiei.

Armata ucraineană a vizat Moscova timp de patru nopți consecutive, iar duminică, în timpul atacurilor, au izbucnit incendii în regiunea Moscova. Potrivit ministerului rus al apărării și primarului capitalei ruse, în noaptea de sâmbătă spre duminică au fost doborâte 142 de drone, dintre care 27 în regiunea Moscova.

În efortul de a contracara producția crescândă de drone a Rusiei, Ucraina a crescut și producția propriilor drone, utilizându-le intens în atacuri asupra diverselor regiuni rusești, precum și pe linia frontului.

Ministrul apărării de atunci, Rustem Umerov, a declarat la sfârșitul lunii trecute că Ucraina are în prezent capacitatea de a produce 4 milioane de drone pe an. Zelenski a mai spus că are chiar posibilitatea Aveede a produce 8 milioane de drone pe an, dar nu dispune de sprijinul financiar internațional necesar pentru a atinge acest potențial.