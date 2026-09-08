Rusia și-a dezlănțuit atacurile imediat după plecarea emisarilor lui Trump: Explozii, incendii și coloane de fum în Kiev / Primul bilanț al victimelor

Rusia a reluat în noaptea de luni spre marți loviturile aeriene asupra Kievului, provocând cel puțin doi morți și șapte răniți, loviturile asupra capitalei ucrainene începând din nou după o pauză de trei zile pentru vizita fără precedent a emisarilor președintelui american Donald Trump, potrivit AFP și Reuters.

Potrivit informațiilor de la fața locului, în Kiev s-au auzit explozii puternice, au apărut coloane de fum și se vede un mare incendiu.

Kyiv. This is how russian ballistic missiles rained down on the capital today — a city of more than 3 million people.



russia is a terrorist state.



Enough pretending you don’t see it. pic.twitter.com/3kAFBrOUb9 — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 8, 2026

Alarma aeriană de rachete rusești declanșată în timpul nopții, însoțită de ordinul adresat populației de a se refugia în adăposturi, a fost ridicată în zori.

Conform unui bilanț provizoriu al administrației militare locale, cel puțin două persoane au fost ucise și șapte rănite. Conform autorităților, au fost lovite clădiri în mai multe cartiere ale orașului și în suburbiile Kievului.

De asemenea, mai multe persoane au rămas blocate într-o clădire de locuințe, iar în tot orașul Kiev au izbucnit incendii, a scris primarul Vitali Klitschko pe Telegram, precizând că a fost vorba de atacuri cu rachete balistice rusești.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată coloane de fum și incendiuu în oraș.

Mother and her child escaping fire in Kyiv this morning after russian attack‼️



Video by @dobronosov_yan pic.twitter.com/9kgPX4JQzp — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 8, 2026

În timp ce se auzeau explozii în Kiev, Polonia vecină a demarat operațiuni aeriene militare pentru a-și proteja spațiul aerian împotriva riscului de încălcare, au anunțat forțele armate ale țării pe X.

Acest atac rus este primul îndreptat împotriva Kievului din ultimele trei nopți, după expirarea unui armistițiu reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în cele două capitale.

Cu ocazia vizitei lui Witkoff și Kushner, Vladimir Putin a decretat o încetare a atacurilor asupra Kievului timp de trei zile, de sâmbătă până luni inclusiv. Volodimir Zelenski a anunțat, la rândul său, încetarea atacurilor asupra Moscovei în aceeași perioadă.

„Dezescaladare” în iarna ce vine?

Witkoff a afirmat luni că turneul său a permis „progrese substanțiale” în vederea organizării unor negocieri tripartite pentru a pune capăt conflictului declanșat de invazia rusă din februarie 2022.

„Președintele Trump depune eforturi susținute pentru a opri masacrul și a contribui la o pace durabilă”, a scris el pe X.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de publicația americană Axios, omologul său rus Vladimir Putin le-a semnalat emisarilor că este dispus să înceapă negocieri în vederea unei „dezescaladări” în această iarnă.

Aceasta s-ar putea traduce printr-o suspendare de către ambele părți a atacurilor asupra unor zone strategice. „Există propuneri legate de energie, cereale, electricitate, precum și de petrol și gaze”, a declarat Zelenski.

Putin „are nevoie de Trump” și nu vrea să-l „supere”, cu atât mai puțin înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului de la începutul lunii noiembrie, a afirmat președintele ucrainean în interviul pentru Axios.

Kremlinul „nu exclude” negocieri tripartite

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu liderul rus la Moscova sâmbătă, apoi s-au deplasat pentru prima dată duminică la Kiev, unde au purtat discuții cu Zelenski.

La aceste negocieri de duminică de la Kiev au participat și reprezentanți europeni — francezi, britanici și germani.

Un înalt responsabil al președinției ucrainene a declarat pentru AFP că emisarii lui Donald Trump au prezentat noi propuneri „mai eficiente” pentru a pune capăt războiului, fără a oferi însă alte detalii în acest moment.

Kremlinul a afirmat luni că „nu exclude” reluarea negocierilor tripartite. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat însă că este „încă prea devreme pentru a vorbi despre locul și datele exacte”.

În cadrul negocierilor anterioare, Moscova și Kievul și-au menținut, în general, pozițiile, discuțiile blocându-se în special pe problema teritoriilor din estul Ucrainei, a căror anexare este revendicată de Rusia.