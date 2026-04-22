Rusia și-a oficializat decizia: Țițeiul kazah prin Drujba nu va mai ajunge la Berlin. „Germanii se descurcă bine”

Rusia va opri livrările de țiței kazah către Germania prin conducta Drujba începând de la 1 mai, a anunțat miercuri viceprim-ministrul rus Alexander Novak, decizie care va obliga o importantă rafinărie din apropierea Berlinului să compenseze deficitul din alte surse, scrie Reuters.

Măsura reprezintă o lovitură pentru rafinăria PCK Schwedt, care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru capitala Germaniei și se bazează pe Kazahstan pentru 17% din aprovizionarea sa. De asemenea, măsura se adaugă îngrijorărilor Germaniei privind aprovizionarea cu combustibil, pe fondul întreruperii fluxurilor din Golf din cauza războiului din Iran.

Novak a declarat că măsura va fi luată din cauza „posibilităților tehnice”, fără a oferi explicații suplimentare.

Exporturile de petrol ale Kazahstanului către Germania prin conducta rusească Drujba au totalizat 2,146 milioane de tone metrice, sau aproximativ 43.000 de barili pe zi, anul trecut, o creștere de 44% față de 2024, și 730.000 de tone în primul trimestru al anului 2026.

Trei surse din industrie au declarat marți pentru Reuters că Rusia s-a hotărât să oprească exporturile de petrol din Kazahstan prin conducta Drujba de la 1 mai.

Livrările către Germania curgeau printr-o secțiune nordică a conductei, separată de cea sudică care aprovizionează Ungaria și Slovacia, care este pe cale să-și reia funcționarea după reparații în urma unui atac cu drone rusești efectuat în ianuarie.

Germania controlează Schwedt prin intermediul unui regim de administrare fiduciară, după ce a preluat efectiv participația acționarului majoritar, compania rusă Rosneft, în urma invaziei ruse din Ucraina începute în 2022, care a pus capăt unei relații energetice de lungă durată între Moscova și Berlin.

„Începând cu 1 mai, volumele de petrol kazah furnizate anterior Germaniei prin conducta Drujba vor fi redirecționate către alte rute logistice disponibile”, a declarat Novak în fața reporterilor miercuri.

Întrebat dacă acest lucru ar constitui o pierdere de aprovizionare pentru Germania, Novak a răspuns: „Germanii au renunțat la petrolul rusesc, așa că se descurcă bine.”

Rosneft Germania evaluează această măsură și se va adapta la orice situație nouă, a transmis ministerul german al Economiei, adăugând că grupul rus este conștient de responsabilitatea lui față de regiune.

„În același timp, opțiunile existente vor fi utilizate pentru a asigura securitatea aprovizionării în Germania”, a precizat ministerul, adăugând că această măsură nu pune în pericol securitatea aprovizionării cu produse petroliere.

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a prezentat potențiale alternative, inclusiv livrări prin Gdansk sau Rostock, care ar putea aproviziona rafinăria prin conducte, adăugând că nu poate comenta cu privire la posibile penurii la Berlin.

Agenția Federală pentru Rețele, autoritatea de reglementare în domeniul energetic a țării, care acționează în calitate de administrator al activităților Rosneft Germania, a precizat că ar putea exista în continuare efecte asupra prețurilor la nivel regional, adăugând că se coordonează îndeaproape cu compania.

Rosneft Germania nu a putut fi contactată imediat pentru un punct de vedere.

Deși a fost lăsată fără control prin intermediul administrării fiduciare germane, Rosneft rămâne principalul proprietar legal al rafinăriei Schwedt, deținând o participație de 54,17%, în timp ce Shell și Eni dețin 37,5% și, respectiv, 8,33%.