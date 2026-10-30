Rar anunț comun făcut de Rusia și Ucraina

Moscova și Kievul au anunțat joi că operațiunile de deminare din jurul orașului Oleșki, aflat sub controlul forțelor ruse și afectat de conflict, din sudul Ucrainei, au fost finalizate și că o operațiune menită să aducă ajutoare în oraș și să le permită locuitorilor să plece este gata să înceapă.

„Operațiunile de deminare a rutelor au fost finalizate pentru misiunea umanitară din Oleșki”, au transmis cele două părți, în comunicate practic identice, emise de Iana Lantratova, comisarul rus pentru drepturile omului, și Dmitro Lubineț, omologul ei ucrainean, potrivit Reuters.

„Convoiul umanitar este gata de plecare”, mai scrie în comunicatele celor două părți.

Conform comunicatelor, convoiul se va îndrepta spre spitalul de la nivel raional, iar locuitorilor care doresc să plece li se va permite să o facă într-un interval de timp specificat, „cu toate măsurile de siguranță asigurate”.

Ulterior, vor fi distribuite pachetele cu ajutoare umanitare, menționau cele două comunicate.

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu localizat în jurul orașului Oleșki, un acord care va permite livrarea ajutoarelor și evacuarea din acest oraș situat pe linia frontului, care se confruntă cu o penurie acută de alimente și medicamente.

Acordul a fost anunțat pe 23 octombrie și a fost negociat de prima doamnă a SUA, Melania Trump, cu implicarea suplimentară a Papei Leon.

Rolul Melaniei Trump, subliniat chiar de Putin

Joi, însuși președintele rus Vladimir Putin a subliniat rolul Melaniei Trump în organizarea misiunii umanitare din localitatea Oleșki, din regiunea ucraineană anexată Herson.

„În ceea ce privește zona de conflict ruso-ucrainean, a fost planificată o operațiune (umanitară) pentru aceste zile, astăzi sau mâine, cu sprijinul primei doamne a Statelor Unite, în special pentru a oferi asistență populației civile”, a declarat liderul de la Kremlin în timpul unei intervenții în cadrul ediției a treia a summitului Rusia-Africa, desfășurat la Moscova, conform agențiilor de presă EFE și Agerpres.

A fost pentru prima dată când liderul rus a comentat armistițiul temporar dintre Rusia și Ucraina instituit în zona Oleșki cu scopul de a ajuta și a evacua locuitorii din această localitate, blocată de luni de zile din cauza luptelor din zonă.

Președintele rus a susținut că situația din Oleșki s-a agravat din cauza acțiunilor Ucrainei, care a minat accesul în localitate și a provocat „o catastrofă umanitară”.

La rândul său, Kievul i-a acuzat pe militarii ruși că procedează în mod similar.

„Lucrăm la aceasta (deminarea localității, n.r.), la fel cum lucrăm la o posibilă soluție pașnică a crizei ucrainene”, a dat asigurări Vladimir Putin.

Conform relatărilor de joi ale Ministerului rus al Apărării, militarii deminau drumul spre localitatea Oleșki, unde marți a fost instaurat armistițiul.

„Densitatea minelor este mare, dar continuăm să avansăm”, a subliniat conducerea militară rusă pe contul său de Telegram, unde a și postat un videoclip cu activitățile de deminare.

Potrivit Ministerului Apărării, geniștii grupării militare Dnipro efectuau „explorarea și curățarea autostrăzilor pentru a asigura siguranța rutelor de tranzit spre localitatea Oleșki”.

„Regimul de încetare a focului este respectat de 54 de ore deja, începând de la ora 04:00, ora Moscovei, din 27 octombrie. Părțile își respectă pe deplin angajamentele asumate, nu s-a detectat nicio încălcare”, afirmase Iana Lantratova, mai devreme în cursul zilei de joi, pe contul ei de MAX, rețeaua rusească de mesagerie.

Armistițiul dintre Rusia și Ucraina pentru evacuarea locuitorilor din Oleșki și pentru livrarea de provizii celor care rămân în locuințele lor va fi valabil până duminică seara.