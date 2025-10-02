Rusia și Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 185 de prizonieri de război de fiecare parte, acest tip de operaţiune fiind printre singurele domenii în care cele două ţări continuă să coopereze după aproape peste trei ani şi jumătate de conflict, notează AFP.

„185 de militari ruşi au fost repatriaţi din teritoriul controlat de regimul de la Kiev. La schimb, au fost predaţi 185 de prizonieri de război ai forţelor armate ucrainene”, a anunţat joi Ministerul rus al Apărării, precizând că 25 de civili au fost de asemenea predaţi Moscovei.

Acest schimb a fost confirmat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform căruia soldaţi şi ofiţeri ai Armatei, Gărzii Naţionale şi Gărzilor de Frontieră au putut să revină în Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, este vorba în special de militari care au luptat în timpul asediului devastator al armatei ruse asupra oraşului Mariupol în 2022 sau la centrala nucleară accidentată Cernobîl, care a fost ocupată pentru scurt timp la începutul războiului.

„De la începutul invaziei pe scară largă, am adus acasă peste 7.000 dintre compatrioţii noştri”, a declarat Zelenski.

Schimburile de prizonieri şi de trupuri de soldaţi ucişi sunt printre ultimele domenii în care Moscova şi Kievul continuă să coopereze, la peste trei ani şi jumătate de la începutul ofensivei ruse contra Ucrainei, în februarie 2022.

Cele două părţi beligerante au făcut schimb anul acesta de mii de prizonieri, conform unor acorduri la care au ajuns în urma a trei sesiuni de negocieri directe la Istanbul, din mai până în iulie, acesta fiind de fapt singurul lor rezultat concret.

Poziţiile celor două tabere cu privire la condiţiile pentru pace, instaurarea unui armistiţiu sau chiar o întrevedere între liderii lor continuă să fie diametral opuse şi negocierile sunt astăzi în impas.