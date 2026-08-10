„Oprirea ostilităților fără a aborda cauzele profunde ale crizei este imposibilă”, a declarat viceministrul rus al Afacerilor Externe, citat de The Moscow Times.

Rusia nu va „îngheța” operațiunile militare din Ucraina fără a aborda „cauzele profunde” ale războiului, a declarat viceministrul de externe Mihail Galuzin.

„Așa cum a afirmat în repetate rânduri președintele rus Vladimir Putin, nu este posibilă nicio «înghețare» fără a aborda cauzele profunde ale acestei crize”, a declarat Galuzin într-un interviu acordat agenției TASS, publicat duminică seară.

Comentariile oficialului rus sugerează că Moscova nu este dispusă să susțină o simplă încetare a luptelor fără a-și asigura îndeplinirea revendicărilor politice și teritoriale.

Acuzații la adresa Ucrainei

Galuzin l-a acuzat în același timp pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că „și-a pierdut complet contactul cu realitatea” și „încearcă să escaladeze conflictul”.

Galuzin a menționat atacurile „teroriste” asupra infrastructurii energetice din Rusia, inclusiv asupra instalațiilor Consorțiului Conductelor din Marea Caspică (CPC), care „servește în primul rând intereselor economiei kazahstaneze”.

„Sperăm că acest lucru va determina o reacție adecvată din partea comunității internaționale, inclusiv din partea Statelor Unite, care au influență asupra regimului de la Kiev, și din partea țărilor europene ale căror companii petroliere și de gaze sunt acționari ai CPC”, a spus Galuzin.

Acțiunile „contradictorii” ale SUA

De asemenea, el a calificat acțiunile SUA în Ucraina drept „contradictorii”. „Furnizarea continuă de arme americane către regimul de la Kiev, punerea la dispoziție de informații și alte forme de asistență vorbesc de la sine, un lucru care este incompatibil cu dorința de pace”, a declarat reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe.

El a reamintit, de asemenea, recenta declarație a secretarului de stat Marco Rubio, subliniind că Washingtonul nu este un „mediator imparțial”.

„Ridicăm toate aceste probleme în cadrul contactelor noastre permanente cu Washingtonul”, a spus Galuzin.

Ce vrea Rusia

În același timp, a adăugat el, Moscova este pregătită să-și atingă obiectivele „ținând cont de înțelegerile de la Anchorage” și este convinsă că „rezolvarea situației din jurul Ucrainei prin mijloace diplomatice este posibilă, cu condiția existenței voinței politice necesare”.

Anterior, ambasadorul special al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Rodin Miroșnik, a declarat că Rusia ar trebui să fie pregătită pentru o continuare prelungită a operațiunilor militare în Ucraina, întrucât războiul nu poate fi încheiat în viitorul apropiat.

El a subliniat că „occidentalii au mizat pe prelungirea conflictului” și, prin urmare, „toate încercările de dialog se lovesc de dorința ireconciliabilă a europenilor de a zădărnici orice posibilitate de a ajunge la un acord”.

Ministrul de Externe Serghei Lavrov a declarat, de asemenea, la începutul lunii iulie că Moscova intenționează să continue războiul până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Putin în iunie 2024.

Moscova vrea ca Ucraina să cedeze complet regiunile Donbas, Zaporijie și Herson, să le recunoască drept teritorii ale Rusiei, să renunțe la aderarea la NATO și să realizeze „demilitarizarea” și „denazificarea”.