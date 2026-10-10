Rusia spune că a câștigat disputa internațională cu Finlanda în privința centralei nucleare Hanhikivi

Compania nucleară de stat rusă Rosatom a afirmat sâmbătă că un tribunal al Camerei Internaționale de Comerț (ICC) s-a pronunțat în favoarea sa într-un litigiul cu compania finlandeză de utilități Fennovoima privind proiectul anulat al centralei nucleare Hanhikivi-1, transmite Reuters.

Rosatom a precizat că tribunalul a constatat că Fennovoima a reziliat în mod ilegal, în 2022, contractul pentru construirea centralei planificate în nordul Finlandei.

Părțile sunt angajate în litigii juridice de când Fennovoima a renunțat la proiectul în valoare de 7 miliarde de euro în mai 2022, invocând întârzieri semnificative și riscuri politice la scurt timp după ce Rusia a declanșat conflictul din Ucraina.

Rosatom a precizat că tribunalul a constatat că proiectul înregistra progrese semnificative în momentul în care a fost reziliat.

„Victoria de astăzi este importantă, dar nu definitivă. Vom continua să demonstrăm că avem dreptate în ceea ce privește proiectul finlandez în instanțele de diferite grade”, a declarat directorul general al Rosatom, Alexey Likhachev, într-un comunicat.

Fennovoima nu a răspuns imediat la solicitarea de declarații.

Contractul pentru construirea centralei de 1,2 gigawați a fost semnat în 2013 cu Fennovoima, un consorțiu în care părțile interesate finlandeze, printre care Fortum, Outokumpu și SSAB, dețineau inițial două treimi prin intermediul unei societăți mixte, iar partea rusă deținea o treime.

După încetarea proiectului, Fennovoima și-a încetat activitatea și se ocupă în principal de proceduri judiciare.