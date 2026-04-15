Rusia spune că poate ajuta China cu petrol în contextul războiului din Iran: „Slavă Domnului, avem toate capacitățile”

Rusia este pregătită să crească livrările de energie către China înainte de vizita preconizată să o facă acolo Vladimir Putin, a declarat Serghei Lavrov într-o conferință de presă la Beijing, citat de agențiile de presă ruse și Reuters.

Lavrov a afirmat că vizita va avea loc în prima jumătate a anului, după ce ziarul „Vedomosti” a scris, citând surse, surse care au precizat că aceasta se va desfășura în săptămâna care începe pe 18 mai.

Președintele Xi Jinping s-a întâlnit miercuri cu Lavrov, și a dat Moscovei asigurări privind prietenia Beijingului și afirmând că China și Rusia trebuie să aibă încredere una în cealaltă și să se sprijine reciproc, să aprofundeze cooperarea și să-și apere interesele reciproce.

Președintele SUA, Donald Trump, are, de asemenea, programată o întâlnire cu Xi în cadrul primei sale vizite în China din ultimii opt ani, pe 14 și 15 mai.

„Slavă Domnului, avem toate capacitățile”

Lavrov a afirmat în cadrul conferinței de presă că Rusia este pregătită să ajute China și alte țări afectate de criza din Orientul Mijlociu cu aprovizionarea cu energie.

„Rusia poate, desigur, să compenseze deficitul de resurse cu care se confruntă atât China, cât și alte țări interesate să colaboreze cu noi pe o bază egală și reciproc avantajoasă”, a declarat Lavrov în cadrul conferinței de presă din China.

Lavrov a mai spus că Rusia și China dispun de toate mijloacele necesare pentru a evita dependența de ceea ce el a descris ca fiind eforturile SUA de a perturba piețele energetice globale prin conflictul din Orientul Mijlociu.

„Slavă Domnului, China și Rusia dispun de toate capacitățile, inclusiv unele deja folosite, capacitatea de rezervă și capacitatea planificată, pentru a evita dependența de astfel de manevre agresive, care subminează economia globală”, a adăugat el.