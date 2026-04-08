Rusia spune că speră ca armistițiul din Iran să ducă la reluarea negocierilor de pace în Ucraina

Kremlinul a salutat armistițiul de două săptămâni convenit între Statele Unite și Iran și a declarat că Rusia speră ca SUA să aibă acum timpul și posibilitatea necesare pentru a relua negocierile de pace trilaterale privind Ucraina, potrivit unei declarații făcute miercuri de purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, relatează Reuters.

„Am primit cu satisfacție vestea armistițiului. Salutăm decizia de a nu continua pe calea escaladării armate”, a declarat Peskov într-o discuție telefonică cu jurnaliștii.

„Sperăm că, în viitorul apropiat, (SUA) vor avea mai mult timp și mai multe oportunități de a se întâlni într-un format trilateral”, a declarat Peskov cu referire la discuțiile dintre Rusia, Ucraina și SUA.

Rusia declarase anterior că negocierile de pace privind Ucraina au fost suspendate după izbucnirea ostilităților în Iran.

Negocierile au început anul trecut la Istanbul, iar discuțiile trilaterale cu SUA au avut loc la începutul acestui an la Abu Dhabi și Geneva.

Însă progresele au fost lente, în mare parte din cauza unui impas privind teritoriul. Rusia cere Ucrainei să renunțe la restul regiunii Donbas, dar Kievul refuză să cedeze teritoriile pe care forțele Moscovei nu au reușit să le cucerească în cei peste patru ani de război.