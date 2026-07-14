Rusia spune că ucrainenii au folosit baloane, remorci și drone ca să strecoare quadcoptere de atac cu AI mult în interiorul țării

Serviciile secrete ruse spun că au dejucat două atacuri majore cu drone ucrainene asupra aerodromurilor sale, descriind o operațiune clandestină de contrabandă care a implicat remorci, baloane și drone cu aripi fixe, potrivit Business Insider și Reuters.

Țintele operațiunii ucrainene erau aerodromul militar Ukrainka din regiunea Amur și aerodromul Shagol din Chelyabinsk, a spus Serviciul Federal de Securitate (FSB), citat de TASS.

Ambele aerodromuri se află la sute de mile distanță de teritoriul ucrainean; Amur se află în Extremul Orient la granița cu China, în timp ce Chelyabinsk se află în Urali.

FSB a afirmat că operațiunea ucraineană a început cu drone cu aripi fixe și baloane care au transportat drone cu vizualizare la persoana întâi (FPV) în regiunea de graniță Briansk, unde au fost preluate de agenții ucrainenilor.

Serviciile de informații ruse spun că dronele mai mici au ajuns apoi departe în Rusia în remorci, în compartimente ascunse sub mărfuri precum aparate electrocasnice.

Dronele au fost apoi pregătite pentru atac în garaje situate în apropierea aerodromurilor.

Dronele erau fabricate în Occident și foloseau AI, spun rușii

FSB susține că a capturat două stații de control și 24 de drone FPV, echipate cu „module de control neuronal” fabricate în Occident, care practic le oferă inteligență artificială.

Potrivit serviciului de securitate rus, dronele erau fabricate în Statele Unite, Marea Britanie, Canada și Suedia, transportau fiecare peste 1 kg de exploziv și foloseau navigație bazată pe inteligență artificială pentru a evita bruiajul rus.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a înăsprit retorica antioccidentală, acuzând Occidentul de implicare directă în atacurile ucrainene de lungă distanță asupra teritoriului rus.

Operațiunea pe care rușii spun că au dejucat-o semăna cu un atac din 2025 asupra bazelor aeriene militare rusești, în cadrul unei operațiuni denumite „Spider’s Web”, în care au fost avariate aproximativ 20 de aeronave.

În atacul din 2025, au fost folosite camioane care transportau barăci din lemn cu acoperișuri retractabile pentru a aduce dronele mai aproape de ținte.