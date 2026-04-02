Rusia va cere un armistiţiu în Iran pentru a-şi evacua personalul de la centrala nucleară Bushehr

Agenţia nucleară de stat rusă Rosatom a anunţat joi că va solicita un armistiţiu în Iran pentru a-şi putea evacua aproape complet personalul care deserveşte centrala atomoelectrică de la Bushehr, al cărei perimetru a fost lovit de trei ori de proiectile în timpul bombardamentelor americano-israeliene.

„Desigur, vom comunica prin toate canalele rutele de evacuare autorităţilor relevante din Israel şi Statele Unite. Vom solicita respectarea deplină a armistiţiului pe durata tranzitului convoiului”, a declarat directorul Rosatom, Alexei Lihacev, la un forum la Sankt Petersburg, relatează EFE și Agerpres.

„Principala noastră sarcină acum este să pregătim valul final de evacuare. Vor fi peste 200 de persoane. Estimăm că acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare”, a adăugat oficialul rus, precizând că planul de evacuare este pregătit în comun cu Ministerul Apărării de la Moscova.

La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc, ale cărui reziduuri sunt preluate înapoi de Rusia pentru a reduce riscurile de proliferare.

O unitate a centralei este operaţională, iar o alta este în construcţie, în colaborare cu Rusia. Circa 600 de specialişti ruşi, dintre care 250 permanenţi, au fost detaşaţi în Iran pentru activităţile legate de funcţionarea acestei centrale situate pe ţărmul Golfului Persic, dar aproximativ 400 au fost deja evacuaţi după ce SUA şi Israelul au lansat pe 28 februarie atacurile aeriene împotriva Iranului.

Directorul Rosatom a mai spus că Unitatea 1 a centralei este în continuare operaţională şi câteva zeci de angajaţi ruşi se află în prezent la faţa locului. „Trebuie să menţinem operaţiunile atât pe şantier, cât şi în zona rezidenţială şi, evident, să-i ajutăm pe partenerii noştri iranieni în operarea primei unităţi”, a explicat oficialul rus.

Rusia spune că a atenţionat deja Statele Unite şi Israelul că, dacă vreun proiectil loveşte reactorul operaţional al centralei nucleare, „consecinţele umanitare şi ecologice vor fi ireversibile”. Cu toate acestea, perimetrul centralei a fost lovit de trei ori în timpul bombardamentelor americano-israeliene, ultima dată sâmbătă, când un proiectil a explodat foarte aproape de staţia de pompare care alimentează cu apă reactorul, potrivit directorului companiei Rosatom.