Rusia va începe testarea modelelor AI pentru respectarea „valorilor tradiționale”

Modelele de inteligență artificială (AI) ale dezvoltatorilor din Rusia vor fi testate pentru conformitatea cu „valorile spirituale și morale tradiționale”, au declarat surse bine informate pentru cotidianul financiar Vedomosti, citat de The Moscow Times.

Sursele din industrie afirmă că dezvoltatorii vor fi obligați să trimită rețeaua neuronală folosită de modele, documente care descriu arhitectura acesteia, date despre mecanismele de filtrare și alte informații unui laborator special de testare.

Laboratorul va analiza apoi răspunsurile modelului AI, va testa capacitatea acestuia de a ocoli restricțiile interne și va emite o concluzie cu privire la respectarea de către rețeaua neuronală a „valorilor tradiționale”.

Dacă evaluarea va fi pozitivă, modelul de inteligență artificială va putea primi statutul de „național” sau „suveran”. Acest lucru va permite ulterior participarea la achizițiile publice și implementarea unor proiecte IT semnificative și va oferi, de asemenea, rețelei neuronale acces la date din sistemele informatice guvernamentale, potrivit surselor Vedomosti, unul dintre cele mai mari ziare financiare din Rusia.

În plus, companiile IT au convenit cu autoritățile că evaluarea va fi efectuată de mai multe organizații desemnate, nu doar de una.

Cum diferențiază Rusia între modele AI „naționale” și „suverane”

Un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Digitale de la Moscova a declarat că testarea modelelor AI va utiliza expertiza unor dezvoltatori ruși de top care au creat deja instrumente pentru restricționarea căutărilor interzise în mediul online.

Vladimir Putin a promulgat la sfârșitul lunii trecute o lege care reglementează inteligența artificială în Rusia. Conform documentului, modelele „suverane” trebuie dezvoltate de companiile rusești în toate etapele ciclului de dezvoltare, fără a utiliza soluții străine.

Modelele „naționale”, pe de altă parte, pot împrumuta soluții și componente străine, dar trebuie dezvoltate și de entități juridice rusești. Legea prevede de asemenea ca rețelele neuronale „suverane” și „naționale” să fie testate pentru conformitatea cu legislația rusă și cu „valorile tradiționale”.

Guvernul este responsabil pentru stabilirea procedurii pentru această implementare. În prezent, un pachet de regulamente este revizuit de Ministerul Dezvoltării Digitale, Serviciul Federal de Securitate (FSB) și Serviciul Federal pentru Controlul Tehnic și al Exporturilor.