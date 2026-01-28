Rusia vrea să declare internetul prin satelit și smartphone-urile occidentale amenințări pentru securitatea sa națională

Vladimir Putin, fotografiat în timpul unei întâlniri cu un lider străin de un jurnalist acreditat pe lângă Kremlin, FOTO: Alexei Nikolsky / Zuma Press / Profimedia Images

Dispozitivele mobile, sistemele de internet prin satelit precum „Starlink”, precum și serviciile de email și alte tehnologii IT ale companiilor occidentale sunt folosite pentru „influența distructivă a tehnologiei informației” împotriva Rusiei, afirmă Dmitri Gribkov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, citat de The Moscow Times.

El a făcut comentariile la ediția de anul acesta la Forumul Național pentru Securitatea Informației „Infoforum” – cel mai important eveniment organizat anual de Rusia din 2001 pe teme de cibersecuritate, suveranitate digitală și reglementări în sectorul IT.

Gribkov a declarat că aceste „amenințări” se vor reflecta în noua versiune a Doctrinei Securității Informației, pe care Consiliul de Securitate o pregătește în prezent. Documentul, care este inclus în lista documentelor strategice ale Rusiei și este destinat să servească drept bază pentru dezvoltarea legilor și aplicațiilor, va proclama „o cale de consolidare a suveranității Rusiei” în sfera informațională, relatează canalul financiar rus RBC, citându-l pe Gribkov.

Pe lângă smartphone-uri și „Starlink”, Consiliul de Securitate de la Moscova intenționează să includă pe lista amenințărilor la adresa Rusiei și „campaniile informaționale anti-ruse”, „activitățile de informații în spațiul cibernetic” și atacurile cibernetice asupra infrastructurii IT.

Moscova vrea să își înăsprească și mai mult controlul asupra mediului online și a dispozitivelor mobile folosite de ruși

Mai mult, conform noii doctrine pe cale de a fi prezentată, statul rus intenționează să exercite controlul asupra spațiului digital și a gadget-urilor în toate etapele – de la crearea și lansarea oricăror sisteme digitale, inclusiv a celor bazate pe inteligență artificială (AI).

The Moscow Times, ziar independent ce operează în afara Rusiei pentru a ocoli cenzura impusă de Kremlin, amintește că țara condusă de Vladimir Putin se numără deja printre liderii mondiali în ceea ce privește amploarea cenzurii și restricțiilor de pe internet și deține ferm conducerea globală în ceea ce privește durata închiderilor intenționate ale internetului.

Potrivit site-ului de referință Top10VPN, închiderile anterioare ale internetului în Rusia au durat 37.166 de ore și au afectat practic întreaga populație – 146 de milioane de oameni.

Anul trecut, autoritățile ruse au întrerupt serviciile de internet mobil în numeroase regiuni, inclusiv pentru perioade îndelungate de timp, din cauza temerilor că acesta este folosit de Ucraina pentru a-și coordona atacurile cu drone asupra teritoriului țării.

Va crea Rusia un „internet alb”, aprobat de autorități?

Experții de la experții RKS Global, o organizație dedicată protejării libertății internetului și a libertății pe internet, au prezis anterior că în următorii ani accesul la internet în Rusia ar putea fi limitat la o „listă albă” de site-uri web aprobate de autorități, iar mecanismele de control digital ar putea fi consolidate, inclusiv prin incriminarea oricărei comunicări care nu este controlată de forțele de ordine.

O altă prognoză a lor este că autoritățile ruse vor extinde în cele din urmă controversatele sistemele de recunoaștere facială pentru a fi folosite pe scară largă.

Conform estimărilor celor de la RKS Global, controlul informațiilor în Rusia ar putea lua până în 2028 forma unui sistem autocratic „modelat după Turkmenistan”, cu o tranziție către „liste albe” de site-uri web aprobate de autorități, în timp ce extinderea instrumentelor de supraveghere va face ca traficul de internet să fie de facto complet transparent și va permite statului să creeze „baze de date centralizate cu profiluri ale cetățenilor”.