Rusia vrea să-i facă funcționari publici pe veteranii de război fără studii superioare: „Nu coborâm ștacheta”

Militarii ruși fără studii superioare care participă la războiul împotriva Ucrainei vor putea urma cursuri de pregătire pentru funcții în administrația publică în cadrul programului „Timpul Eroilor”, lansat la ordinul lui Vladimir Putin pentru pregătirea unei „noi elite” a Rusiei, relatează The Moscow Times.

Anunțul a fost făcut de Aleksei Komissarov, rectorul Academiei Prezidențiale Ruse de Economie Națională și Administrație Publică, care a afirmat că mulți dintre militari își doresc să obțină o diplomă de studii superioare „pentru a-și construi un nou parcurs profesional”.

Komissarov a declarat într-un interviu acordat cotidianului financiar Kommersant că reprezentanții universității au „auzit” de această dorință a militarilor, dar a dat asigurări că „nu coborâm ștacheta”.

„Selecția rămâne în continuare riguroasă și se desfășoară în mai multe etape”, a spus el, adăugând că numărul participanților la program va rămâne aproximativ același – circa 80 de persoane pentru fiecare serie.

Potrivit informațiilor de pe site-ul programului „Timpul Eroilor”, până acum candidații trebuiau să aibă studii superioare, iar procesul de formare consta într-un curs online, un program de perfecționare profesională și un program de masterat. Întregul proces de formare durează doi ani.

Cu toate acestea, cea de-a treia serie, care urmează să își înceapă cursurile în curând, se va desfășura pe o perioadă de trei ani, iar orele vor avea loc cu prezență fizică. La finalizarea programului, studenții vor primi diplome de licență în specializarea „Administrație publică și administrație municipală”, potrivit rectorului Academiei Prezidențiale.

Programul de studii pentru veteranii ruși a fost creat la solicitarea lui Putin

Programul „Timpul Eroilor” a fost lansat de autoritățile ruse în februarie 2024, iar Duma de Stat a recomandat recent guvernului să majoreze fondurile destinate programului, „în vederea prelungirii implementării acestuia”.

Președintele Vladimir Putin a făcut în ultimii ani apeluri repetate pentru formarea unei „noi elite” a Rusiei din rândul participanților la invazia Ucrainei.

Liderul de la Kremlin afirma încă din 2024 că în zona „operațiunii militare speciale” se află 600.000 de persoane care „trebuie să devină fundamentul statului rus”.

Putin sublinia că „întregul aparat de stat” va fi mobilizat pentru a-i ajuta să se realizeze profesional și personal: „Patria are nevoie în orice epocă de oameni care au trecut prin creuzetul încercărilor de luptă”.