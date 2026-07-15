Rusia vrea să producă un parfum cu „Spiritul de la Anchorage”

Un om de afaceri rus a solicitat autorizația de a înregistra marca comercială „Spiritul de la Anchorage”, o aluzie la summitul între președinții Rusiei, Vladimir Putin, și al SUA, Donald Trump, care a avut loc în august 2025 în Alaska, a scris miercuri presa rusă, citată de agenția de presă EFE.

Cererea respectivă a fost depusă în 10 iulie la Rospatent, agenția rusă pentru proprietate intelectuală, conform TASS.

Dacă marca „Spiritul de la Anchorage” va fi înregistrată, aceasta se va materializa în parfumuri, apă de colonie și alte arome.

Putin și Trump s-au întâlnit în Alaska în 15 august 2025, cu ocazia primei lor întâlniri la nivel înalt de la revenirea liderului republican la Casa Albă și de la izbucnirea războiului în Ucraina.

Ulterior, partea rusă a elogiat întrevederea și înțelegerile la care s-ar fi ajuns la Anchorage, întrucât această întâlnire a pus capăt izolării diplomatice a președintelui rus, notează Agerpres.

Potrivit Kremlinului, „spiritul de la Anchorage” ar fi trebuit să contribuie la normalizarea relațiilor ruso-americane și la căutarea unei soluții la războiul în Ucraina.

Cu toate acestea, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat recent că „spiritul de la Anchorage” se destramă, referindu-se la dezacorduri în rezolvarea conflictului și la înghețarea, începând din februarie, a negocierilor de pace.