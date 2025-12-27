Rusia vrea să-și modernizeze arsenalul nuclear și mizează pe utilizarea inteligenței artificiale

Președintele rus Vladimir Putin, într-o vizită de lucru la Uzina de Fier și Oțel din Magnitogorsk, în Districtul Federal Ural, pe 16 iulie 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, informează EFE, preluată de Agerpres.

„O atenţie deosebită se acordă îmbunătăţirii capacităţilor forţelor terestre, menţinerii şi modernizării triadei nucleare, dezvoltării unui sistem universal de apărare antiaeriană şi creşterii potenţialului de export al armelor şi echipamentelor ruseşti”, se arată într-un raport care a fost analizat vineri de preşedintele rus Vladimir Putin împreună cu înalţi oficiali ai ţării.

Forţele Nucleare Strategice Ruse, cunoscute şi sub numele de triada nucleară, sunt compuse din rachete balistice intercontinentale, care pot transporta mai multe focoase nucleare, submarine nucleare şi aviaţie strategică.

Programul în discuţie va fi implementat între 2027 şi 2036, conform documentului. În plus, este planificată utilizarea pe scară largă a inteligenţei artificiale în cadrul forţelor armate ale ţării.

„Programul Statal de Armament pentru perioada 2027-2036 prevede implementarea pe scară largă a tehnologiilor inovatoare, inclusiv a inteligenţei artificiale”, se menţionează în document.

În ultimii ani, Rusia şi-a mărit producţia de arme şi muniţii de 22 de ori, a declarat Putin în timpul întâlnirii.

Potrivit lui Putin, armata rusă acumulează acum o experienţă nepreţuită în cadrul operaţiunii militare din Ucraina, care defineşte noua imagine a forţelor armate ale ţării.

În iunie, preşedintele rus a cerut crearea unui Plan Statal de Apărare până în 2036, care să profite de experienţele din timpul războiului din Ucraina şi de tendinţele moderne în dezvoltarea armelor la nivel mondial.

Potrivit lui Putin şi Statului Major General rus, până în prezent, 95% din armamentul Forţelor Nucleare Strategice ruse a fost deja modernizat.