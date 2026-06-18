Rușii au bombardat Kievul, ucrainenii au atacat masiv Moscova. „Mai multe drone au reușit să ajungă la rafinărie”

Fotografie furnizată de canalul oficial de Telegram al guvernatorului regiunii Moscovei, Andrei Vorobiev, cu o clădire avariată în urma unui atac cu drone ucrainene în afara Moscovei, joi, 18 iunie 2026. Sursă foto: Moscow Region Governor Andrei Vorobyev's official telegram channel / AP / Profimedia

În timp ce drone ucrainene au lovit rafinăria din Moscova pentru a doua oara în această săptămână și Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului, președintele Volodimir Zelenski încearcă să găsească sprijin din partea SUA și a Europei pentru a ajunge la un acord de pace, scrie joi Reuters.

Moscova a doborât aproape 60 de drone joi, a declarat primarul Serghei Sobianin pe Telegram, iar un martor al Reuters a văzut flăcări și coloane de fum deasupra cartierului Kapotnia din sud-estul orașului, unde se află rafinăria din Moscova.

„Forțele de apărare aeriană continuă să respingă un atac masiv. Mai multe drone au reușit să ajungă la rafinăria de petrol din Moscova”, a spus Sobianin, adăugând că un centru comercial a suferit, de asemenea, daune minore.

💥 Massive Ukrainian drone swarm struck the sprawling Moscow Oil Refinery in Russia today.

Located just 15 km from the Kremlin.

This could be one of the most consequential strikes on a Russian refinery to date. pic.twitter.com/7MtilHwp28 — Igor Sushko (@igorsushko) June 18, 2026

Este al doilea atac în doar câteva zile, după ce marți o altă lovitură țintită au oprit operațiunile la rafinărie, au declarat surse, contribuind la pagubele extinse suferite de instalațiile energetice rusești și adâncind criza de combustibil în țară.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Rusia, al treilea producător mondial de petrol și un important exportator de petrol și combustibil, urmează să importe combustibil pe cale maritimă în această lună, în încercarea de a gestiona o penurie de benzină în urma atacurilor ample cu drone ucrainene asupra rafinăriilor sale, potrivit unor surse din industrie.

🔥 Spectacular footage of a strike drone flying against the backdrop of a burning Moscow as it pushes through air defenses to deliver another hit on the Moscow Oil Refinery. https://t.co/BNLPBlx2EF pic.twitter.com/3GizP6d7Iz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 18, 2026

În regiunea din jurul Moscovei, un bloc de locuințe, o instalație industrială și mai multe case au fost, de asemenea, avariate în urma atacului cu drone, a declarat guvernatorul regional.

Aeroportul Șeremetievo, cel mai aglomerat din Moscova, a suspendat zborurile și a evacuat pasagerii, unii dintre aceștia căutând adăpost în parcarea aeroportului, a precizat aeroportul într-un comunicat. Restricțiile au fost ridicate ulterior.

Kievul, atacat cu rachete balistice

Kievul a fost ținta celui de-al doilea atac aerian din această săptămână, Rusia lansând rachete balistice asupra capitalei ucrainene, au declarat oficialii orașului.

„Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneți în locuri sigure până la încetarea alertei de raid aerian!”, a declarat joi dimineață Timur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev, într-o postare pe Telegram, fără a oferi detalii.

Un martor al Reuters a auzit explozii în Kiev, iar autoritățile din orașul Sumî, din nord-estul Ucrainei, au declarat că o persoană a fost ucisă într-un atac cu drone. Au fost emise alerte de atac aerian pentru cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei.

La începutul acestei săptămâni, un atac de amploare al Rusiei asupra Kievului a provocat moartea a 10 persoane și a avariat o mănăstire veche de 1.000 de ani, care simbolizează moștenirea spirituală și culturală a Ucrainei, lovitură care a fost condamnată de liderii europeni. Rusia a negat că ar fi lovit mănăstirea.

Zelenski, discuție cu Trump

Noile atacuri au avut loc în timp ce Zelenski încerca să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a negocia încetarea războiului care durează de patru ani.

Liderul de la Kiev a declarat că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, și cu președintele Franței, Emmanuel Macron, precum și cu alți lideri, în marja unei reuniuni a Grupului celor Șapte (G7) din Franța. El a descris discuția ca fiind una de „coordonare” în încercarea de a pune capăt războiului.

Trump a declarat miercuri că Rusia pierde mai mulți soldați decât Ucraina, după ce a sugerat că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și Zelenski păreau dispuși să ia măsuri în legătură cu războiul.

Putin nu a discutat despre posibilitatea unei întâlniri cu Zelenski în timpul ultimei sale convorbiri telefonice cu Trump, a declarat Kremlinul săptămâna aceasta. Rusia a afirmat că Ucraina este înfrântă.

În urma altor atacuri cu drone și rachete, o persoană a fost ucisă în orașul ucrainean Enerhodar, unde locuiește majoritatea personalului centralei nucleare din Zaporojie, controlată de ruși, a declarat pe Telegram primarul numit de Rusia, Maksim Pukhov.

În regiunea de frontieră rusă Belgorod, oficialii au declarat că un atac cu drone ucrainene a ucis un bărbat aflat în mașina sa.