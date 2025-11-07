Măsura luată de Moscova asupra telefoanelor rușilor pentru a împiedica atacurilor cu drone

Internetul mobil va fi dezactivat pe telefoanele rușilor care nu și-au utilizat cartelele SIM timp de mai mult de 72 de ore, cât și pe telefoanelor celor care se întorc în țară și au folosit roamingul internațional, relatează Kommersant.

Rolul acestei măsuri este de a împiedica folosirea telefoanelor de către persoane care sprijină atacurile cu drone sau cu alte sisteme automate asupra teritoriului rus. Ea va fi pusă în practică de operatorii ruși de telecom.

Ea este anunțată la o lună după o măsură similară care vizează cartelele SIM străine.

Potrivit planurilor Moscovei, internetul mobil și mesageria text vor fi temporar dezactivate pe durata așa-numitei „perioade de răcire”. Momentan nu a fost anunțată dată când va intra în vigoarea.

Rușii vor putea scurta durata restricției dacă completează un formular de verificare pe care îl vor primi prin SMS, a precizat Kommersant.

Experții în telecomunicații au declarat pentru Kommersant că noua regulă pentru cartelele SIM rusești va fi mai flexibilă, dar au avertizat că întreruperile ar putea fi inevitabile în perioada inițială de adaptare.

Întreruperile internetului mobil au devenit o măsură de securitate obișnuită în toată Rusia, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene din acest an.

Pentru a atenua întreruperile, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media din Rusia a elaborat o așa-numită „listă albă” a serviciilor interne esențiale care continuă să funcționeze în timpul întreruperilor.