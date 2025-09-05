Rușii rămân fără WhatsApp și YouTube. Moscova invocă măsuri pentru „asigurarea securităţii”

Guvernul rus a blocat internetul mobil în mai multe regiuni, invocând „măsuri de securitate” și a publicat, vineri, o listă cu aplicaţii dezvoltate local care vor continua să funcţioneze. Guvernatorii regiunilor de la granița de est a Rusiei au susținut de mai multe ori că întreruperile sunt necesare în contextul atacurilor ucrainene cu drone.

Printre aplicațiile exceptate de la blocaj se numără servicii guvernamentale și magazine online, sistemul de plăți electronice Mir și mesageria MAX, susținută de statul rus.

În schimb, întreruperile vor afecta servicii concurente străine, inclusiv mesageria WhatsApp de la Meta, folosită de circa 97,8 de milioane de utilizatori din Rusia, Telegram, cu sediul în Dubai, deținută de Pavel Durov, originar din Rusia, situată pe locul doi cu 90,9 milioane de utilizatori și platforma YouTube de la Alphabet.



Datele arată că a crescut la 16,7 milioane numărul utilizatorilor serviciului VK Messenger, clasat al treilea în domeniul comunicării directe între utilizatori. Serviciul MAX este acum pre-instalat pe toate telefoanele și tabletele vândute în Rusia și a comunicat săptămâna aceasta că are 30 de milioane de utilizatori. Ambele sunt dezvoltate de compania VK, controlată de stat.



Ministerul dezvoltării digitale de la Moscova a susținut că deține o „soluție tehnică specială” care permite funcționarea aplicațiilor locale, iar „măsura va reduce disconfortul provocat cetățenilor de înteruperile internetului mobil necesare pentru asigurarea securității”.



Oficial, nu au fost menționate în acest context nici dronele, nici Ucraina.



Guvernatorii regiunilor de la granița de est a Rusiei au susținut însă de mai multe ori că întreruperile sunt necesare pentru a-i împiedica pe ucraineni să folosească dronele.



Totodată, Moscova își promovează tot mai mult serviciile autohtone pe internet și controlează tot mai strict spațiul online local, remarcă Reuters, conform Agerpres. Au fost restricționate aplicațiile străine, în cadrul unor dispute mai ample cu platformele de tehnologie din străinătate, în special după ce forțele ruse au declanșat războiul, invadând Ucraina.



Unele servicii de monitorizare online au raportat în vara aceasta o creștere a numărului de plângeri ale utilizatorilor de internet ruși privind conectivitatea slabă a WhatsApp și întreruperea periodică a conexiunilor mobile.



