Rușii s-au blocat pe front. Cifrele care confirmă eșecul ofensivei și criza din aviația lui Putin

Rusia nu mai are același impuls ofensiv , avântul trupelor a incetinit vizibil, în timp ce succesul este, în parte, „cosmetizat” printr-o nouă tactică folosită pe câmpul de luptă. În plus, chiar dacă pe hârtie există echipamente mai bune în aviație, în realitate nu are cine să le folosească, susțin corespondenții ruși de război.

Trupele Moscovei au suferit o pierdere netă de teritoriu ucrainean controlat, o premieră de la incursiunea armatei Kievului în regiunea rusă Kursk din august 2024, potrivit unei analize a situației de pe front făcută de Institutul pentru Studiul Războiului.

Trupele ruse, încetinire accentuată pe front

Datele analizate de ISW indică o schimbare de ritm pe front. După luni întregi de înaintare lentă, dar constantă, armata rusă începe să piardă teren, în contextul unor probleme tot mai vizibile.

Institutul pentru Studiul Războiului susține că a identificat dovezi care permit să se concluzioneze că forțele ruse au pierdut controlul asupra a 116 kilometri pătrați în aprilie 2026, fără a lua în calcul zonele în care trupele ruse s-ar fi putut infiltra.

Mai mult, ISW estimează că ritmul avansului rusesc este în scădere continuă: 2,9 km pătrați / zi în primele patrul luni ale lui 2026 față de 9,76 km pătrați / zi în aceeași perioadă din anul precedent.

Și pe termen mai lung, diferența este clară, ISW observând dovezi care permit estimarea că forțele ruse au capturat 1.443,35 kilometri pătrați în ultimele șase luni (noiembrie 2025 – aprilie 2026), comparativ cu 2.368,38 kilometri pătrați capturați în aceeași perioadă în 2024-2025.

De ce înaintează mai lent rușii

Analiștii de la think-tank-ul american au indicat mai multe motive care s-au suprapus și au încetinit ritmul de avansare al rușilor pe câmpul de luptă, care a scăzut constant în ultima jumătate de an.

Contraofensivele terestre ucrainene continue, atacurile ucrainene de rază medie, blocarea din februarie 2026 a utilizării de către trupele Moscovei a terminalelor Starlink în Ucraina și restricționarea de către Kremlin a aplicației Telegram au exacerbat problemele existente în cadrul armatei ruse. Blocarea aplicației fondate de Pavel Durov a afectat coordonarea și comunicațiile trupelor pe front.

Un factor care ar fi putut afecta desfășurarea ostilităților pe front este noroiul, care ar îngreuna deplasarea blindatelor și ar reduce mobilitatea trupelor.



Acest lucru nu exclude ca în viitor ritmul de avansare să crescă. În alți ani, Rusia a recuperat luni în mai -iunie, când terenul se usca. Nu este clar dacă se va întâmpla la fel și în 2026.

Cum își umflă rușii succesul pe front

Potrivit ISW, rușii folosesc un artificiu pentru a revendica diverse reușite pe câmpul de luptă. În loc de cuceriri clare, trupele Moscovei recurg la infiltrări.



Mici grupuri pătrund în anumite zone disputate și susțin că le-au cucerit, fără a deține controlul efectiv asupra teritoriului.

Analiștii estimează că Moscova a „ocupat sau infiltrat” 1.716 km pătrați în ultimele 6 luni, dar controlează în realitate doar 1.443 km pătrați de teritoriu ucrainean.

De asemenea, analiza punctează că diferența de teren este reprezentată de așa-numitele „zone gri”, unde trupele ruse nu dețin un control stabil sau pozițiile lor sunt amestecate cu cele ucrainene.

Insitutul concluzionează că Kremlinul se folosește de aceste infiltrări pentru a crea impresia de avans continuu și pentru a alimenta războiul informațional.

Probleme pentru aviația rusă

Nici campania aeriană rusă nu dă semne bune. Bloggerii militari ruși au identificat probleme și au evaluat că forțele lui Vladimir Putin ar putea să nu fie în măsură să profite de capacitățile de bombardament sporite despre care se vorbește în spațiul informațional pro-Kremlin.

Un millblogger rus a semnalat utilizarea combinată a două tipuri de bombe ghidate pe avioane Suhoi Su-34 și posibilitatea de a crește loviturile la 15.000–16.000 / lună.

Însă aviația întâmpină probleme majore. Sunt mulți piloți antrenați, dar rușii duc lipsă de avioane și de personal pentru mentenanță, iar inginerii sunt trimiși pe front ca infanteriști sau puși să păzească aerodromurile.

Un blogger militar rus afiliat Kremlinului a susținut că forțele ruse vor avea dificultăți în a profita de această capacitate suplimentară de bombardament, deoarece nu prioritizează în mod eficient atacurile și risipesc muniția pe ținte minore, cum ar fi subsolurile în care sunt adăpostiți soldați de infanterie izolați.

De asemenea, corespondentul de război s-a plâns că forțele Moscovei schimbă frecvent seturile de ținte fără a-și îndeplini obiectivele inițiale.