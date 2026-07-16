VIDEO Mii de ucraineni în stradă, după demiterea ministrului Apărării. Mihailo Fedorov refuză o propunere de ultimă oră a lui Zelenski și lansează un atac frontal

Manifestanții vor ca Mihailo Fedorov, un reformist în vârstă de 35 de ani, să fie numit din nou la șefia Ministerului Apărării. El a refuzat o poziție de consilier prezidențial, scriu Reuters și Kyiv Independent.

Mii de oameni s-au adunat în centrul orașului Kiev și în alte orașe ucrainene joi pentru a cere parlamentului să-l numească din nou pe popularul ministru al Apărării Mihailo Fedorov în funcție, după ce acesta a fost demis de Volodimir Zelenski.

„Numiți-l din nou!”, au scandat protestatarii în fața Palatului Prezidențial din centrul orașului Kiev, fluturând steaguri ucrainene și pancarte prin care criticau decizia, potrivit Kyiv Independent.

❗️In many cities across Ukraine, people have taken to the streets for rallies against the resignation of Mykhailo Fedorov and the appointment of Klymenko as Minister of Defense.



The protests are taking place in Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Lviv, Cherkasy, Mykolaiv, Kharkiv,… pic.twitter.com/MnSAAzCM4Y — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 16, 2026

„Rușine!” și „Rușii sărbătoresc”, spuneau alte mesaje de pe afișe. Alți protestatari au cerut ca Zelenski să-l demită, în schimb, pe generalul Oleksandr Sîrski.

Fedorov a refuzat un rol de consilier

Tot joi dimineață, Fedorov a anunțat că a refuzat propunerea lui Zelenski de a ocupa o funcție de consilier prezidențial, scrie Reuters.

Fedorov a lansat și un atac la adresa șefului armatei.

„Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să-i înlocuim pe comandantul-șef și pe șeful Statului Major General”, a declarat Fedorov, în cadrul unei conferințe de presă.

Fedorov l-a acuzat, de asemenea, pe comandantul suprem Oleksandr Sîrski că evită discuțiile directe despre problemele din cadrul armatei, afirmând că acesta este mai preocupat „să țeasă intrigi”.

„Nu am nevoie de această funcție pentru a fi ministru al apărării. Am nevoie de această funcție pentru a câștiga războiul”, a spus el.

Val de critici

Demiterea lui Fedorov a stârnit un val de critici din partea parlamentarilor, soldaților, veteranilor și a unor personalități ale societății civile, care susțin că Ucraina pierde unul dintre cei mai eficienți oficiali, fără o explicație clară, într-un moment critic al conflictului.

Protesters gathered in Kyiv ahead of parliament’s vote on the new government, opposing the resignation of Defense Minister Fedorov.



Video: Radio Liberty pic.twitter.com/lJH2ALphDv — KyivPost (@KyivPost) July 16, 2026

În paralel, parlamentul reunit joi l-a confirmat pe Sergii Korețkîi, un director executiv în domeniul energiei, în funcția de premier. Reuters scrie însă că rămâne de văzut dacă legislativul va confirma și cabinetul propus de noul premier.

Actualul ministru de interne, Ihor Klîmenko, ar putea veni în locul lui Fedorov, o mișcare care a zguduit încrederea în conducerea lui Zelenski.

Demisie cheie

Ucraina se află în cea mai bună poziție pe câmpul de luptă de la sfârșitul anului 2022, lovind sectorul energetic al Rusiei și logistica militară prin atacuri cu drone și rachete care au slăbit mașinăria de război a Moscovei.

Totuși, forțele de la Kiev se confruntă în continuare cu avansul Rusiei pe frontul de est, pe fondul unei lipse a forței de luptă.

Lipsa apărării antiaeriene are și ea efecte grave, în timp ce Moscova își intensifică atacurile cu rachete balistice.

Decizia lui Zelenski de a-l îndepărta pe ministrul Apărării a fost aspru criticată.

„În momentele dificile, Zelenski se comportă ca un erou”, a scris Vitalii Sîch, redactor-șef al publicației ucrainene NV. „Dar nu trebuie să uităm că momentele dificile sunt adesea cauzate de deciziile sale idioate”, a adăugat el.

Îndepărtarea lui Fedorov a declanșat deja o demisie cheie.

Pavlo Ielizarov, comandant adjunct al forțelor aeriene ucrainene și lider-cheie în războiul cu drone, și-a anunțat joi demisia ca reacție la demiterea lui Fedorov – calificând-o drept „un mare rău” pentru apărarea Ucrainei.

De ce a fost demis Fedorov

Observatorii au subliniat rolul pozitiv avut de Fedorov în guvern, în general, și la Ministerul Apărării, în special.

Însă oficiali din industria de apărare, înalți demnitari ucraineni, deputați din partidul lui Zelenski și alte persoane familiarizate cu situația au afirmat – unii în mod public – că Fedorov a reprezentat un obstacol în calea intereselor care urmăreau să profite de vastul buget de apărare al Ucrainei pe timp de război, scrie Financial Times.

„A comis greșeala de a deveni prea popular. De asemenea, pare extrem de eficient. Și, ca să pună capac, a decis să nu tolereze corupția”, a declarat Serhii Fursa, un bancher de investiții ucrainean, citat de cotidianul financiar.

Fedorov a blocat în repetate rânduri încercările de a direcționa contracte de achiziții publice profitabile către companii favorizate, ceea ce l-a pus în conflict cu figuri puternice din cadrul establishmentului politic și de apărare al Ucrainei, au afirmat persoane familiarizate cu situația, citate de Financial Times.

Fedorov se află, de asemenea, de luni de zile în conflict cu comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, au declarat persoane familiarizate cu relația dintre cei doi pentru presa ucraineană.

Disputa, care implică dezacorduri cu privire la modul în care Ucraina ar trebui să ducă războiul și să-și organizeze forțele armate, s-a agravat, iar președintele s-a săturat de aceasta, au spus acestea.