Rușii se așteaptă la noi întreruperi masive de internet. Ce ordin a dat Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat asigurarea serviciilor de internet de bază pentru populaţie, a informat luni presa locală, anticipând astfel posibilitatea unor noi întreruperi masive ale reţelei la ordinul Serviciului Federal de Securitate (FSB), scriu agențiile de presă EFE și Agerpres.

Autorităţile ruse vor trebui să asigure „funcţionarea neîntreruptă a serviciilor esenţiale, inclusiv a sistemelor de asistenţă medicală, a sistemului federal de informaţii de stat, a sistemelor de plăţi şi a accesului cetăţenilor la aceste servicii pe durata restricţionării reţelei de informaţii şi telecomunicaţii pe internet”, se menţionează în comunicatul publicat de Kremlin.

Măsurile trebuie pregătite până la 1 iulie anul acesta, responsabilitatea revenind prim-ministrului Mihail Mişustin şi directorului FSB, Aleksandr Bortnikov.

Ordinul lui Vladimir Putin instituţionalizează întreruperile de internet în ţară

Instrucţiunile au fost elaborate în urma unei reuniuni cu membrii guvernului rus, care a avut loc pe 23 aprilie.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni în acest sens că autorităţile au ca obiectiv „să se asigure că serviciile electronice cu adevărat esenţiale figurează pe „listele albe” şi că funcţionarea acestora este garantată”.

Înscrierea pe aşa-numitele „liste albe” este strict reglementată de autorităţi şi cuprinde o serie de site-uri web şi aplicaţii ruseşti.

Potrivit cercetătoarei de la Carnegie Center, Aleksandra Prokopenko, ordinul lui Putin instituţionalizează întreruperile de internet în ţară, acestea devenind „o condiţie operaţională normală, nu o excepţie”.

În plus, FSB se află „într-o poziţie mai puternică, în timp ce guvernului i se oferă un instrument oficial pentru a anula măsura atunci când întreruperile de internet provoacă daune colaterale excesive”.

„Gulag digital”

Întreruperile de internet în Rusia au început anul trecut, invocându-se motive de securitate. Cu toate acestea, ele au ajuns la Moscova în luna martie, când accesul la reţeaua de internet mobil a fost blocat aproximativ trei săptămâni.

Ulterior, autorităţile au blocat din nou accesul la internet la începutul lunii mai, restabilindu-l însă la câteva ore după ce operatorii de telefonie mobilă au anunţat restricţii pe o perioadă de cinci zile.

În ambele perioade, aşa-numitele „liste albe” nu au funcţionat, iar cetăţenii s-au plâns nu doar de îngreunarea vieţii de zi cu zi, ci şi de impactul asupra afacerilor din capitala Rusiei.

Întreruperile de internet sunt efectuate de FSB la cererea şefului statului, în conformitate cu o lege promulgată la începutul anului.

Forţele de securitate susţin că astfel se apără împotriva serviciilor secrete ucrainene, care recrutează sabotori în Rusia şi ale căror forţe îşi intensifică în continuare atacurile cu drone împotriva Rusiei.

În schimb, unii experţi au inclus aceste măsuri în aşa-numitul „gulag digital” pe care Moscova îl creează, cu intenţia de a construi un spaţiu informaţional propriu, izolat de internetul global, în conformitate cu politicile sale de propagandă şi cenzură.