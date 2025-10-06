Rușii se pregătesc de creșterea inflației, după majorarea neașteptată a TVA-ului. Nou anunț al Finanțelor, pe fondul cheltuielilor militare record

Planul Moscovei de a crește taxa pe valoarea adăugată (TVA) cu scopul de a finanța cheltuielile în creștere pentru apărare și securitate va determina o majorare a prețurilor de consum cu aproximativ 1% în anul viitor, a declarat luni ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, potrivit publicației independente The Moscow Times.

„TVA-ul poate afecta rezultatele financiare ale companiilor. Impactul său asupra inflației este estimat la aproximativ 1%, ceea ce a fost luat în calcul în proiecțiile privind indexarea salariilor și a plăților sociale”, a declarat Siluanov în fața parlamentarilor din Consiliul Federației – camera superioară a Parlamentului rus.

Luna trecută, Ministerul Finanțelor a propus în mod neașteptat majorarea cotei TVA de la 20% la 22% începând de anul viitor, pentru a contribui la reducerea deficitului bugetar în creștere, pe fondul cheltuielilor militare record. Se estimează că deficitul va ajunge la 5,74 trilioane de ruble (69 miliarde de dolari), sau 2,6% din PIB, în 2025.

Anterior, economistul șef al T-Investments, Sofia Donets, a declarat că impactul global al creșterii ratei TVA propuse ar putea fi o inflație de aproximativ 1,5% în primele luni ale anului viitor, deoarece companiile ajustează prețurile pentru a-și menține marjele și transferă costurile către consumatori în avans.

Separat, ministrul dezvoltării economice, Maxim Reshetnikov, le-a spus luni parlamentarilor că ratele ridicate ale dobânzii continuă să afecteze profiturile și investițiile companiilor, în ciuda încetinirii inflației la aproximativ 8%.

Rata dobânzii de referință a Băncii Centrale a Rusiei se situează în prezent la 17%, iar analiștii se așteaptă la reduceri suplimentare ale ratei în cursul acestui an.

Cu toate acestea, vicepreședintele Băncii Centrale, Alexei Zabotkin, a declarat că factorii de decizie rămân concentrați pe stabilizarea inflației înainte de noi reduceri ale ratei. Banca Centrală a Rusiei a anunțat luna trecută că se așteaptă ca inflația să ajungă la 6-7% până la sfârșitul acestui an și să revină la ținta de 4% în 2026.

Siluanov a mai declarat luni că majorarea TVA, dacă va fi aprobată de parlamentari, precum și creșterea economică mai mare și veniturile suplimentare, vor crea în cele din urmă spațiu pentru Banca Centrală să relaxeze politica monetară.