Rafturile supermarketurilor din Rusia, cândva dominate de vinurile franceze Burgundia și de vinurile italiene Barolo, sunt acum aprovizionate cu o gamă largă de vinuri autohtone, în condițiile în care sancțiunile occidentale împing consumatorii către podgoriile locale, relatează Reuters.

Sancțiunile introduse ca ripostă la războiul din Ucraina au remodelat obiceiurile de consum din Rusia, unde prețurile vinurilor străine au crescut, iar accesul la mărcile de import s-a restrâns.

Vânzările de vin rusesc au crescut brusc, reprezentând aproximativ 60% din piață, față de aproximativ 25% în urmă cu 10 ani.

„Vinul rusesc a câștigat o cotă foarte mare pe piața rusă”, a declarat Yury Yudich, șeful comitetului de vinificație rusească din Federația patronatelor din industria restaurantelor și hotelurilor.

„Treptat, piața a început să se schimbe, iar prețurile vinului au început să crească. Vinurile importate au crescut probabil (ca preț) cu 30-40%”, a spus el, menționând totuși că oamenii încă se „obișnuiesc” cu aromele vinurilor locale.

Vinuri rusești, georgiene și armene pe rafturile magazinelor din Moscova

Supermarketurile din Moscova sunt dominate de vinuri rusești, georgiene și armene, deși în trecut locul de cinste era ocupat de mărcile franceze, italiene și sud-americane.

Țările occidentale au impus Rusiei peste 25.000 de sancțiuni diferite de când Moscova a anexat Crimeea în 2014. Cele mai importante măsuri au fost introduse după invazia în Ucraina din februarie 2022.

Schimbarea de pe piața rusă este reflectată și de crama Côte Rocheuse, în proximitatea Mării Negre.

„Am început să vindem vinuri în 2022, iar în același an am deschis porțile pentru turiști. De atunci, am crescut volumele de producție în fiecare an, iar vânzările continuă să crească”, a declarat Irina Yakovenko, viticultor șef și director de producție. „Cu toate acestea, avem o limită atât la podgoriile de vie, cât și la capacitatea de vinificație – 500.000 de sticle pe an”, a adăugat ea.

Vinăria Côte Rocheuse cultivă soiuri europene de struguri clasice, ca Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, dar și Krasnostop Zolotovsky, un soi de struguri rusesc din regiunea Rostov.

Deși se bazează într-o mare măsură pe echipamente franceze și italiene, vinurile sunt locale, modelate de solul și clima rusească.

Președintele Vladimir Putin Putin a lăudat în repetate rânduri rezistența economică a Rusiei în fața valului sancțiuni și a îndemnat companiile și oficialii să găsească o modalitate de a eluda sancțiunile – pe care le consideră ilegale și nejustificate.

„Vreau ca și alți oameni, în special copiii noștri, să vadă acest lucru, astfel încât să nu cumpere vinuri italiene sau germane, ci pe ale noastre”, a declarat Galina Romanova, o turistă la cramă, pentru Reuters. „Vinurile noastre sunt cele mai bune”, a conchis ea.

Sursa foto: Mauro77photo | Dreamstime.com