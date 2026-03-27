Rusul premiat cu Oscar în 2026 a fost declarat „agent al străinătății” de către Moscova

Pavel Talankin, fotografiat pe 15 martie 2026 cu Premiul Oscar câștigat grație documentarului său „Mr. Nobody Against Putin”, FOTO: John Locher / AP / Profimedia

Moscova l-a desemnat pe Pavel Talankin, profesorul și cineastul care a filmat într-o școală din Rusia pentru documentarul „Mr. Nobody Against Putin”, premiat cu Oscar la jumătatea acestei luni, drept „agent al străinătății”, transmite Reuters.

Numele lui Talankin a apărut vineri pe lista online a Ministerului Justiției cu agenți ai străinătății – un termen cu conotații de spionaj pe care Moscova îl aplică persoanelor considerate implicate în activități anti-ruse susținute din străinătate.

Documentarul realizat de Talankin și David Borenstein folosește doi ani de imagini pe care Talankin le-a înregistrat într-o școală unde era angajat, în regiunea Celiabinsk din Rusia, pentru a arăta cum elevii erau expuși la propagandă pro-război.

Filmul a fost controversat chiar și în rândul rușilor care i se opun lui Putin și războiului din Ucraina, unii criticându-l pe Talankin pentru că a filmat colegi și copii fără consimțământul lor pentru proiectul său clandestin.

Profesorul premiat cu Oscar a afirmat că și-a filmat documentarul ca o mărturie pentru posteritate

Talankin, care a fugit din Rusia în 2024, a apărat filmul ca pe o mărturie pentru posteritate, menită să arate cum „o întreagă generație a devenit furioasă și agresivă”.

Acceptând premiul Oscar la gala organizată de Hollywood în data de 15 martie, profesorul și cineastul rus în vârstă de 35 de ani a cerut încetarea războaielor.

Persoanele incluse de Rusia pe lista sa a agenților străini sunt supuse unor cerințe birocratice împovărătoare și unor restricții privind veniturile obținute în Rusia. Ele sunt obligate să menționeze în orice mesaj public că sunt „agenți ai străinătății”, inclusiv cele publicate pe rețelele de socializare.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat după gala Premiilor Oscar că nu a văzut filmul și, prin urmare, nu poate comenta asupra lui.

Tot vineri, Tribunalul Central Raional din Cheliabinsk a interzis difuzarea pe teritoriul Rusiei a documentarului lui Talankin, după ce procuratura a solicitat acest lucru.

Autoritățile au considerat că filmul exprimă o „atitudine negativă” față de războiul din Ucraina, precum și față de actuala putere de la Moscova și față de președintele Vladimir Putin, personal.