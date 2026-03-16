„Rutina de îngrijire trebuie să fie cât mai puțin complicată. Nu vă lăsați furați de mirajul din social-media”. Sfaturi aplicate de la dermatolog

Pielea este un indicator fidel al modului în care funcționează organismul nostru. Stresul, lipsa somnului sau anxietatea prelungită pot declanșa sau agrava numeroase afecțiuni dermatologice, de la acnee și dermatite până la căderea părului. Despre legătura profundă dintre emoții, stil de viață și sănătatea pielii vorbește medicul dermatolog Andreea Moroianu, care va fi speaker la ediția a 4-a a Conferinței ReFericirea, din 21 martie, de la ARCUB București.

În ultimii ani, tot mai multe cercetări medicale arată că pielea și creierul comunică permanent printr-un sistem complex de hormoni și neurotransmițători. Această relație explică de ce perioadele de stres intens sau anxietate pot declanșa inflamații cutanate, pot accentua afecțiuni cronice sau pot accelera procesul de îmbătrânire a pielii. În același timp, obiceiuri aparent banale, precum privarea de somn sau încercarea de a urma tratamente găsite pe internet pot face mai mult rău decât bine.

Despre mecanismele biologice din spatele acestor reacții, despre greșelile frecvente pe care le facem atunci când încercăm să ne tratăm singuri problemele de piele și despre cum arată, de fapt, o rutină corectă de îngrijire a pielii va vorbi medicul dermatolog Andreea Moroianu la ediția a 4-a a Conferinței ReFericirea, organizată de SmartLiving, care are loc pe 21 martie, la ARCUB, în București.

Stresul „stă” în corp și se vede pe piele

Andreea Moroianu este medic specialist dermatolog, doctor în științe medicale.

Care sunt cele mai frecvente afecțiuni dermatologice influențate de stresul emoțional?

Dr. Andreea Moroianu: Stresul cronic poate să contribuie la agravarea a numeroase afecțiuni dermatologice inflamatorii sau autoimune, precum dermatita seboreică, dermatita atopică, psoriazisul, acneea, vitiligo, lichenul plan sau alopecia areată.

Legătura dintre stres și bolile de piele este una îndelung studiată. Există, spre exemplu, numeroase studii medicale care evaluează relația dintre stres și acnee, iar rezultatele sugerează o corelație puternică între nivelul crescut de stres și severitatea acneei.

Totodată, pandemia Covid-19 ne-a demonstrat impactul semnificativ al stresului asupra sănătății pielii, existând în acea perioadă o creștere semnificativă a cazurilor de psoriazis cu severitate mare în rândul pacienților.

– Cum explică dermatologia legătura dintre anxietate și probleme precum acneea, dermatita sau căderea părului?

– Creierul și pielea se află într-o permanentă comunicare printr-o rețea intricată denumită axa piele-creier. Această comunicare se realizează prin intermediul hormonilor și neurotransmițătorilor care sunt transmiși de la creier către piele, unde modulează procesele imune și hormonale locale.

Stresul psihologic activează interacțiunea dintre sistemele endocrin, nervos și imunitar, putând declanșa în timp apariția și progresia bolilor de piele. Unele studii raportează asocieri semnificative între depresie și un risc crescut de a dezvolta afecțiuni ale pielii concomitente, precum dermatitele, urticaria sau alopecia areată, subliniind astfel caracterul bidirecțional al interacțiunii creier-piele.

În plus, stresul și anxietatea cronică favorizează eliberarea de cortizol, hormon ale cărui niveluri persistent crescute în organism reduc fluxul sanguin cutanat și accelerează degradarea colagenului. Astfel, stresul cronic important contribuie în timp la accelerarea îmbătrânirii pielii și îi scade capacitatea de reparare.

– În ce măsură somnul influențează sănătatea pielii? Există semne vizibile ale lipsei de somn?

– Somnul este extrem de important pentru organism și afectează toate aspectele sănătății, inclusiv integritatea și buna funcționare a pielii. Privarea de somn poate afecta pielea prin compromiterea barierei cutanate și dereglarea unor procese precum producția de colagen, vindecarea rănilor sau repararea celulară.

Condiții medicale precum insomnia sau apneea obstructivă de somn cresc nivelul stresului oxidativ, un factor important al accelerării îmbătrânirii cutanate. La pacienții cu tulburări cronice ale somnului s-a observat și o creștere a nivelului de cortizol în organism, care promovează suplimentar îmbătrânirea prematură a pielii și poate agrava afecțiuni precum psoriazisul sau eczemele.

În cazul psoriazisului, cercetările sugerează că dereglarea ceasului intern biologic care coordonează somnul, denumit ritm circadian, poate contribui la fiziopatologia afecțiunii. În corespondență cu această observație, există studii care au identificat un risc crescut de apariție a psoriazisului în rândul lucrătorilor din tură de noapte, despre care se știe că au o dereglare cronică a ritmului circadian. Somnul joacă un rol important și în reglarea temperaturii corporale, iar la pacienții cu rozacee simptomele caracteristice de arsură la nivelul zonelor roșii ale feței pot fi agravate de calitatea slabă a somnului.

– Ce greșeli fac oamenii atunci când încearcă să trateze singuri problemele de piele?

– Dermatologia este o ramură medicală complexă, în care diagnosticăm peste 3000 de afecțiuni, care de multe ori seamănă între ele și care reprezintă uneori o provocare chiar și pentru medicul dermatolog. Astfel, prima mare greșeală pe care o pot face pacienții este să nu identifice corect afecțiunea de care suferă.

În plus, chiar și în fața unei afecțiuni corect autodiagnosticate trebuie să ținem cont de faptul că niciodată nu tratăm numai boala ca atare, ci omul din spatele ei ca întreg. Nu există o formulă magică care să funcționeze la fel de bine la orice pacient pentru aceeași afecțiune.

Severitatea bolii poate diferi, iar în funcție de aceasta se stabilește cea mai potrivită linie terapeutică. Schema de tratament se personalizează suplimentar în funcție de numeroși factori individuali precum vârsta pacientului, fototipul cutanat, stilul de viață, istoricul medical, patologiile și tratamentele asociate. Toți acești factori cântăresc substanțial în deciderea schemei terapeutice optime, iar medicul dermatolog este cel mai în măsură să analizeze eficiența și profilul de siguranță al unui tratament.

– Cât de periculoase pot fi sfaturile dermatologice virale de pe social media?

– Trăim într-o perioadă în care este mai simplu ca niciodată să găsim sfaturi de îngrijire ale pielii în mediul online. În momentul în care observăm ceva în neregulă cu pielea este firesc să căutăm răspunsuri înainte de a merge la medicul specialist.

Problema este că aceste sfaturi din online nu au cum să țină cont de nevoile particulare ale pielii fiecăruia dintre noi, ci merg mai degrabă pe principiul „one size fits all” – recomandări universale, simplificate, care nu pot funcționa la fel de bine pentru toate persoanele care suferă de aceeași afecțiune.

Respectarea unor sfaturi greșite poate întârzia un diagnostic corect sau poate permite agravarea unei afecțiuni, cu apariția unor complicații locale precum iritații sau dezvoltarea de cicatrici.

– Există semne ale pielii care ar trebui să ne trimită imediat la medic și pe care mulți le ignoră?

– Pielea este cel mai mare organ al corpului, este ușor accesibilă inspecției și, atunci când începe să trimită semnale de avertizare, este esențial să o ascultăm.

Orice erupție cutanată care nu se vindecă, cu iritație persistentă a pielii, roșeață, descuamare și mâncărime, la care cremele fără prescripție medicală nu dau rezultate poate indica o afecțiune cronică a pielii și nu trebuie ignorată.

De asemenea, mâncărimea persistentă fără o cauză clară poate ascunde alergii sau afecțiuni interne mai complexe și merită investigare medicală.

Rănile care nu se vindecă pot fi o manifestare cutanată a diabetului, un ulcer varicos sau pot ascunde un cancer de piele și impun un consult dermatologic.

Nu în ultimul rând, alunițele care sângerează spontan, își modifică forma, culoarea sau structura ori cresc rapid în dimensiuni necesită atenție imediată. Acestea sunt potențiale semne ale cancerului de piele, iar detectarea timpurie printr-un control dermatologic clinic și dermatoscopic este esențială.

– Ce înseamnă, în realitate, o rutină de îngrijire corectă a pielii?

– O rutină corectă de îngrijire este una adaptată nevoilor individuale, care respectă integritatea barierei cutanate și a microbiomului și care pune sănătatea pielii pe primul loc, dincolo de trenduri.

Rutinele cu prea mulți pași, combinațiile iritante de acizi exfolianți sau curățarea prea agresivă a tenului promovează inflamația cronică, principalul factor al îmbătrânirii premature a pielii, și sunt de evitat dacă ne dorim o piele sănătoasă pe termen lung.

– Când devine îngrijirea pielii o obsesie alimentată de presiunea social media?

– Cred că setarea unor standarde nerealiste de atins în ceea ce privește aspectul pielii este principala problemă care poate apărea prin prisma presiunii din social media. Chiar și cel mai curat ten, în viața reală, are pori vizibili, mici imperfecțiuni sau riduri fine. Nu seamănă cu un filtru perfect, tip „coală de hârtie”, pe care îl vedem atât de des în online.

Nu există combinații minune care să șteargă complet urmele trecerii timpului și nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de astfel de miraje. Rutina de îngrijire trebuie să fie cât mai puțin complicată, ușor de inclus în programul nostru zilnic, cu ingrediente active puține, dar atent selecționate astfel încât să satisfacă nevoile individuale ale pielii.

Obiectivul principal este menținerea pielii sănătoase, echilibrate și vitale pe termen lung, pentru a promova frumusețea într-un mod cât mai natural.

Conferința ReFericirea, ediția a 4-a. Viața nu e ca pe Insta

Conferința ReFericirea este un eveniment dedicat celor care nu mai caută imaginea unei vieți impecabile pentru social media, ci își doresc mai degrabă echilibru, claritate și o stare reală de liniște. Este un spațiu de dialog relaxat, accesibil tuturor, în care se discută sincer despre presiunile, schimbările și provocările care ne ating pe fiecare dintre noi.

Speakeri la Conferința Refericirea, ediția a 4-a:

Dr. Vlad Stroescu, medic primar psihiatru

Dr. Vlad Stroescu are experiență clinică în tratamentul tulburărilor de anxietate, depresie și burnout. Este cunoscut publicului larg pentru intervențiile sale echilibrate în spațiul media, unde explică pe înțelesul tuturor legătura dintre stres, stil de viață și sănătatea mintală. Abordarea sa este ferm ancorată în știință, fără dramatizări inutile, ceea ce l-a transformat într-una dintre vocile credibile ale psihiatriei românești contemporane.

Iulia Barca, psiholog și psihoterapeut

Iulia Barca este specializată în anxietate, reglare emoțională și procese de adaptare la schimbări majore de viață. În practica sa îmbină intervențiile validate științific cu instrumente concrete, aplicabile în viața de zi cu zi. Este apreciată pentru claritatea și structura cu care abordează teme precum frica, reziliența și reconstrucția echilibrului personal.

Dr. Andreea Moroianu, medic specialist dermavenerologie

Andreea Moroianu are experiență în dermatologie medicală și estetică. Este cunoscută pentru promovarea unei îngrijiri corecte, adaptate fiecărui tip de piele. În aparițiile publice vorbește despre impactul stresului, al poluării și al stilului de viață asupra pielii, aducând explicații bazate pe dovezi, nu pe trenduri.

Ela Crăciun, realizatoare și prezentatoare TV

Ela Crăciun este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din zona de parenting și lifestyle din România. A construit o comunitate numeroasă prin autenticitate și prin abordarea directă a temelor legate de familie, carieră și echilibrul dintre viața personală și cea profesională. Este autoare și o prezență constantă în mediul online, unde vorbește deschis despre realitățile din spatele imaginii perfecte din social media.

AGENDA

10.00-10.30 Welcome coffee

10.30 – 11.30 Dr. Vlad Stroescu, medic specialist psihiatru – Sănătatea înseamnă liniște. (Cum îți afectează stresul analizele, ce legătură are somnul cu imunitatea, cum recunoști semnele supraîncărcării organismului și ce poți schimba imediat în rutina ta)

11.30—12.30 Iulia Barca, psiholog și psihoterapeut. – Când viața se schimbă. Cum ne regăsim stabilitatea (Despre adaptare, despre frica inevitabilă din spatele schimbărilor mari sau mici și despre felul în care ne putem reconstrui echilibrul folosind resurse reale)

12.30 – 12.45 Pauza de cafea

12.45- 13.45 Dr. Andreea Moroianu, medic specialist dermatovenerologie – Frumusețe fără presiune. Îngrijire care nu te epuizează (Ce înseamnă îngrijirea corectă într-o perioadă în care pielea este presată de stres, lipsă de somn, poluare și idealuri nerealiste)

13.45 – 14.15 Pauza de prânz

14.15 – 15.15 Ela Crăciun, prezentatoare și realizatoare TV – Presiunea digitală. Ce simțim, ce pierdem, cum ne adaptăm (Despre teama de a nu ține pasul, despre anxietatea că vom fi „depășiți”, despre comparațiile continue și sentimentul că oricând poate apărea ceva care ne schimbă regulile jocului)



