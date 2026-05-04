Rutte: Europenii au „înțeles perfect” mesajul lui Trump

Liderii europeni au „înțeles perfect” mesajul de frustrare al lui Donald Trump cu privire la Iran, a asigurat luni șeful NATO, Mark Rutte, după anunțul neașteptat privind retragerea soldaților americani din Germania, transmite AFP.

„Statele Unite au fost oarecum dezamăgite de reacția europeană față de situația actuală din Orientul Mijlociu”, a declarat secretarul general al Alianței, la sosirea sa la summitul din Armenia.

„Aș spune că, din ceea ce îmi relatează toate contactele mele dintre liderii europeni, aceștia au înțeles bine mesajul Statelor Unite, l-au recepționat perfect” și „trec la viteza superioară” în această chestiune, a afirmat el.

Kallas: „Trebuie să facem cu adevărat mai mult”

Presați de decizia lui Donald Trump de a retrage 5.000 de soldați americani din Germania, europenii au spus, de asemenea, că vor accelera consolidarea propriilor capacități de apărare.

Momentul ales de Donald Trump pentru a anunța această retragere a fost „o surpriză”, chiar dacă această decizie în sine era așteptată, a subliniat șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

„Cred că acest lucru arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european al NATO și că trebuie să facem cu adevărat mai mult”, a adăugat ea în marja summitului Comunității Politice Europene ce are loc la Erevan.

„Europenii își iau soarta în propriile mâini, își majorează cheltuielile pentru apărare și securitate și își construiesc soluții comune”, a adăugat președintele francez Emmanuel Macron.

Trump s-a supărat pe europeni

Donald Trump a acuzat mai mulți parteneri europeni că refuză orice contribuție militară sau logistică la operațiunile conduse de Washington în Strâmtoarea Ormuz, împotriva Iranului.

El a afirmat în special săptămâna trecută că ia în considerare reducerea forțelor americane staționate în Germania, după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că „americanii (nu aveau) în mod evident nicio strategie” în Iran.

„Avem nevoie de mai multă independență în materie de apărare și securitate. Trebuie să ne consolidăm capacitățile militare pentru a ne apăra și a ne proteja singuri”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adăugând că „ceea ce trebuie să facem acum este să accelerăm producția” de echipamente militare.