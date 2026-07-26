Ryan Gosling va fi noul „Ghost Rider”. Alt mare proiect din universul Marvel va fi lansat în același an

Marvel Studios s-a întors sâmbătă la Comic-Con din San Diego pentru a dezvălui o serie viitoare proiecte, precum „Ghost Rider”, cu Ryan Gosling în rolul principal și regizat de Shawn Levy, și „Black Panther 3”, scrie Reuters.

Programat pentru lansare pe 15 decembrie 2028, „Black Panther 3” îl va avea pe David Jonsson în rolul noului T’Challa, fiul lui Black Panther interpretat de regretatul Chadwick Boseman.

Lansarea filmului „Ghost Rider” este, de asemenea, planificată pentru 2028, deși nu a fost încă specificată o dată exactă.

În cadrul evenimentului au fost prezentate și primele imagini din următorul proiect major al francizei după „Spider-Man: Brand New Day”, care ajunge în cinematografe vineri, și anume „Avengers: Doomsday”.

„Ghost Rider” va fi lansat în 2028

„Chiar se întâmplă asta?”, a întrebat Gosling, surprinzând fanii prin apariția sa pe scenă pentru „Ghost Rider”. „Este un rol pe care voiam să îl joc de mult timp”, a adăugat el.

„Dacă o să facem asta, există un singur regizor”, a adăugat actorul din „Barbie”. Shawn Levy, regizorul filmului „Deadpool și Wolverine”, i s-a alăturat apoi pe scenă. „Ne vedem în 2028”, a spus Levy.

Mai târziu, Ryan Coogler și o parte din distribuția filmului „Black Panther 3” au urcat pe scenă, printre care s-au numărat și vedetele care revin în rolurile lor, Letitia Wright și Winston Duke.

„Vreau ca ecranul să vorbească de la sine. Dar credeți-mă, onoarea este în întregime a mea”, a spus Jonsson despre preluarea rolului principal.

Echipa „Avengers: Doomsday”, pe scenă

Publicul a putut vedea, de asemenea, câteva imagini în care personajul negativ Doctor Doom îi învinge pe Avengers în luptă. Teaserul a dezvăluit, de asemenea, că Doom comandă o armată de Sentinels, roboții uriași vânători de mutanți cunoscuți din benzile desenate „X-Men” ale Marvel.

Festivitățile serii au fost conduse de președintele Marvel, Kevin Feige, care a întâmpinat pe scenă numeroasa echipă a filmului „Avengers: Doomsday”, printre care regizorii Anthony și Joe Russo, dar și membrii distribuției Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman și alții. Hayley Atwell s-a alăturat, confirmând că va reveni în noul film în rolul lui Peggy Carter.

Fiecare participant la eveniment a primit cadou o mască și o mantie ale personajului Doctor Doom, iar la invitația lui Robert Downey Jr., care a început să vorbească în pielea personajului său, Victor von Doom, toți și-au îmbrăcat noile ținute în semn de susținere pentru noul personaj negativ. „Nu e ușor să fii verde”, a spus Downey Jr.

Alte momente importante au inclus apariții surpriză atât ale lui Jon Bernthal, care îl interpretează pe anti-eroul dur, The Punisher, cât și ale lui Ryan Reynolds, care îl joacă pe supereroul îmbrăcat în roșu, Deadpool.

„Dunesday” în decembrie

Filmele Marvel au generat aproape 33 de miliarde de dolari la box-office-urile din întreaga lume, cea mai mare sumă totală înregistrată vreodată de o franciză cinematografică.

„Avengers: Endgame”, lansat în 2019, este al doilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile. „Avengers: Doomsday” va fi lansat pe 18 decembrie, în aceeași zi cu cel de-al treilea film din seria SF „Dune” a Warner Bros, ceea ce va da naștere unei bătălii la box-office numită „Dunesday”.

După „Doomsday”, următorul film important al francizei, „Avengers: Secret Wars”, va ajunge în cinematografe în decembrie 2027.

În perioada 14-16 august 2026, D23, un eveniment de amploare al Disney axat pe cele mai recente noutăți ale companiei, va avea loc în Anaheim, California. Marvel va avea o prezență importantă și acolo.