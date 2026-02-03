Ryan Reynolds vine în România pentru prima dată, live pe scena IMPACT Bucharest

IMPACT Bucharest, prezentat de Mastercard, anunță participarea extraordinară a lui Ryan Reynolds, actor, producător și unul dintre cei mai ingenioși antreprenori ai momentului, la ediția din 2026, care va avea loc pe 29-30 septembrie.

Considerat unul dintre cei mai cunoscuți și versatili actori de la Hollywood, Reynolds are mai multe nominalizări la Globul de Aur și este producătorul și protagonistul francizei Deadpool, un fenomen global de miliarde de dolari care a reinventat genul supereroilor prin umor, autoironie și un stil de povestire neconvențional.

Dincolo de cariera sa în film, Reynolds s-a impus ca un nou model de antreprenor, construit pe creativitate, rapiditate și autenticitate. Este coproprietar al Aviation American Gin și investitor cheie în Mint Mobile, companii vândute ulterior în tranzacții evaluate la sute de milioane de dolari, respectiv peste un miliard de dolari. Prin compania sa de producție, Maximum Effort, Reynolds a devenit cunoscut pentru conceptul de „fastvertising”, adică campanii de marketing create și lansate la doar câteva ore după evenimente majore.

La IMPACT Bucharest 2026, Reynolds va îmbina povești de pe platourile de filmare cu experiențe din sălile de ședințe, oferind perspective asupra creativității, leadershipului și procesului decizional. Recunoscut pentru deschiderea cu care vorbește despre sănătatea mintală, el va aduce în prim-plan și o lecție relevantă pentru mediul de business actual: modul în care anxietatea poate fi transformată în pregătire, claritate și adaptabilitate.

A treia ediție a IMPACT Bucharest, prezentat de Mastercard

Impact a devenit un brand de referință la nivel european. Organizate în Polonia încă din 2016, evenimentele Impact reunesc lideri de business și politici, experți din mediul academic și voci influente din lumea artei și culturii. Impact Bucharest, ajuns la cea de-a treia ediție, este cel mai mare și mai important eveniment economic din Europa de Sud-Est, oferind acces direct la idei și perspective pe o gamă largă de subiecte și oportunitatea de a interacționa cu lideri de business din întreaga Europă.

La edițiile anterioare, IMPACT Bucharest a adus pe scenă voci influente, precum Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, și Erin Meyer, expert recunoscut la nivel internațional în management și cultură organizațională.

Ediția din 2026 se anunță și mai amplă, cu aproximativ 2.000 de participanți din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Albania, Polonia și alte țări europene. Alături de experți și lideri de business, vor fi prezenți reprezentanți ai sectorului public, primari și oficiali ai agențiilor UE. Agenda va include discuții despre dezvoltare economică, inovație și impactul conectării ecosistemelor locale, regionale și globale asupra României și regiunii. Printre temele abordate se numără apărarea și securitatea cibernetică, tranziția verde, digitalizarea, viitorul orașelor, economia globală, sectorul bancar, leadershipul, sănătatea, marketingul și comerțul digital. Lista completă a speakerilor urmează să fie anunțată.

Nu rata ocazia de a-l vedea pe Ryan Reynolds live pe 29-30 septembrie la IMPACT Bucharest, la Face Convention Center, în București.

Biletele sunt disponibile pe: https://pass.impactcee.com/tickets-bucharest.

