Ryanair a scumpit biletele și efectul s-a văzut imediat

Profitul trimestrial al companiei aeriene irlandeze Ryanair a crescut peste aşteptări, pe fondul majorării preţurilor biletelor şi a cererii solide, transmite DPA, preluată de Agerpres.

În trimestrul doi din acest an, profitul înainte de taxe a urcat cu 18%, la 1,96 miliarde de euro, de la 1,67 miliarde de euro în urmă cu un an, în timp ce profitul atribuibil acţionarilor a crescut cu 20%, la 1,72 miliarde de euro.

Traficul de pasageri al Ryanair a înregistrat un avans de 2%, la 61,2 milioane, la un grad de umplere al avioanelor de 96%, o îmbunătăţire de la 95% în urmă cu un an. Preţul mediu al unui bilet de avion a crescut cu 7%, la 65 euro.

Consiliul de Administraţie al Ryanair a anunţat dividende interimare de 0,193 euro pe acţiune, care vor fi plătite în februarie 2026.

Pentru anul fiscal 2026, compania aeriană low-cost se aşteaptă la o creştere a numărului de pasageri cu peste 3%, la 207 milioane, după ce anterior previziona un nivel de 206 milioane, pe fondul livrării mai rapide a aeronavelor Boeing şi al cererii solide în primul semestru din 2025.

„Este prea curând să estimăm nivelul profitului înainte de taxe în anul fiscal 2026, dar ne aşteptăm la o redresare a preţurilor biletelor, ceea ce ar trebui să ducă la o creştere rezonabilă a profitului net anual. Evoluţiile de anul viitor sunt afectate de factorii externi, inclusiv escaladarea conflictelor din Ucraina şi Orientul Mijlociu, şocurile macro-economice şi potenţialul impact al grevelor controlorilor de trafic aerian în Europa”, a afimat directorul general Michael O’Leary.

Recent, Ryanair a anunţat că a transportat 200,2 de milioane de pasageri, la un grad de umplere al avioanelor sale de 94%, în anul fiscal încheiat la 31 martie 2025, devenind prima companie aeriană europeană care transportă 200 de milioane de pasageri într-un an.