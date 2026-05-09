Ryanair pleacă de pe al treilea cel mai mare aeroport din Grecia din cauza măririi taxelor: „Ar putea fi devastator pentru oraș”

Ryanair își va închide baza operațională de la aeroportul din Salonic, Grecia, în această iarnă și va reduce numărul zborurilor către și dinspre acest oraș, după ce operatorul aeroportuar Fraport a majorat taxele anuale, a anunțat un înalt responsabil al companiei aeriene, potrivit Reuters.

În declarații făcute presei la Atena, directorul comercial al Ryanair, Jason McGuinness, a spus că nu s-au înregistrat progrese în negocierile dintre compania aeriană low-cost și Fraport, care a majorat taxele la o serie de aeroporturi din Grecia.

„Fraport Grecia a continuat să crească taxele, care sunt acum cu 66% mai mari decât nivelul dinaintea pandemiei Covid”, a spus McGuinness.

Fraport Grecia a declarat că orice afirmații care leagă decizia Ryanair de taxele aeroportuare sau de taxa de dezvoltare aeroportuară (ADF) impusă de statul grec sunt complet nefondate.

„Decizia de a reduce operațiunile de iarnă la Aeroportul Makedonia din Salonic este legată exclusiv de strategia comercială, modelul de afaceri și considerentele de rentabilitate ale Ryanair”, a transmisFraport într-un comunicat de presă.

Ryanair va retrage trei aeronave cu baza la Salonic, și va elimina 500.000 de locuri și 10 rute în această iarnă.

Compania aeriană irlandeză, cea mai mare din Europa ca număr de pasageri, are 95 de hub-uri operaționale pe continent, unde își menține aeronavele și echipajele. De asemenea, a anunțat luna trecută închiderea bazei sale din Berlin din cauza taxelor și impozitelor mai mari.

Plecarea Ryanair ar putea fi „devastatoare” pentru Salonic

McGuinness nu a precizat dacă această măsură va duce la reduceri de personal în rândul celor 100 de angajați ai bazei din Salonic. Aeroportul din Salonic este al treilea cel mai mare din Grecia după Atena și Heraklion.

Capacitatea va fi redusă și la aeroportul din Atena pentru iarna care urmează, ceea ce va duce la o pierdere totală de 700.000 de locuri și 12 rute în toată Grecia.

Operațiunile de la aeroporturile din Chania și Heraklion vor fi, de asemenea, suspendate în lunile de extrasezon, a spus McGuinness.

Aeronavele vor fi realocate în Albania, Italia și Suedia, „unde aeroporturile au transferat economiile realizate din taxele de aviație către guvernele respective, ceea ce va duce la o mai bună conectivitate, turism și locuri de muncă în această iarnă”, a spus McGuinness.

Plecarea Ryanair din Salonic ar putea fi „devastatoare pentru oraș”, a spus el, întrucât compania a asigurat 90% din capacitatea sa internațională anul trecut.

Grecia, una dintre principalele destinații estivale din lume în zona mediteraneană, depinde în mare măsură de turism. Presa greacă anticipase că Ryanair își va închide baza din Salonic, ceea ce a stârnit îngrijorarea autorităților municipale cu privire la impactul asupra locurilor de muncă din sectorul turistic.

Foto: Siempreverde22 | Dreamstime.com