S-a lansat SCUT, noul aliat al companiilor românești în protecția digitală care aduce o viziune unificată asupra securității cibernetice

Într-o eră în care digitalul redefinește aproape totul, fiecare telefon, e-mail sau conexiune la internet poate deveni o potențială vulnerabilitate. În acest context, România are de astăzi un nou aliat: SCUT (Securitate Cibernetică Unificată în Telecomunicații), cea mai nouă companie de securitate cibernetică, a cărui principal acționar este Orange Romania și cu Orange Cyberdefense în calitate de partener strategic, lider european cu peste 50.000 de clienți și venituri de 1,6 miliarde de euro anual.

Lansarea oficială, organizată la București, a reunit experți din industrie, parteneri ai noii companii, lideri de business și reprezentanți ai autorităților. Evenimentul a fost mai mult decât o simplă inaugurare: SCUT a fost perceput ca un angajament strategic pentru consolidarea securității digitale a României. Deși securitatea cibernetică poate părea un subiect tehnic și de nișă, realitatea este că ne privește pe toți.

De la idee la viziune unificată asupra protecției digitale

Orange avea deja în România o infrastructură solidă: 7 centre de date, cea mai performantă rețea de fibră și mobil, proiecte de smart city și servicii de cloud pentru companii mari. Cu peste 200.000 de companii conectate și milioane de dispozitive zilnic în rețea, nevoia unei arhitecturi de securitate unificate a devenit evidentă. SCUT apare astfel ca un răspuns natural la această complexitate.

Proiectul nu a apărut peste noapte. Orange avea deja integrate soluții de securitate cibernetică în România de câțiva ani buni, însă, pe măsură ce infrastructurile IT au devenit tot mai complexe și atacurile cibernetice au crescut în frecvență și sofisticare, a apărut semnalul clar că este nevoie de o abordare unificată.

SCUT răspunde acestei nevoi printr-un model care elimină fragmentarea și construiește o protecție coerentă, de la dispozitivul utilizatorului până la servere și mediile cloud.

„Securitatea cibernetică este un subiect intens dezbătut, privit din multiple unghiuri și domenii: de la reziliența companiilor până la suveranitate. Reziliența este însă esențială, pentru că vedem astăzi cum un atac cibernetic poate avea consecințe devastatoare asupra securității și asupra continuității afacerilor. De aceea acest subiect este atât de important și de aceea Orange a decis să lanseze acum o unitate specială, dedicată, numită SCUT.” – Julien Ducarroz, CEO Orange Romania

Consolidarea rezilienței digitale și diferența pe piața de securitate cibernetică

Atacurile cibernetice nu mai sunt o problemă ipotetică. Ele pot bloca instituții importante, pot compromite infrastructuri critice sau pot produce pierderi financiare uriașe în doar câteva minute. Din această perspectivă, lansarea SCUT este percepută și ca o ridicare a capacităților de apărare digitală a României.

Reprezentantul Direcției Naționale pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a subliniat:

„Ne dorim integrarea rapidă în ecosistemul național privat, prin parteneriate solide cu companiile din mediul românesc. Așteptările noastre sunt să contribuim la ridicarea nivelului de pregătire al cetățenilor, să sprijinim dezvoltarea sistemului educațional și desfășurarea competițiilor naționale de identificare a talentelor. Nu în ultimul rând, ne concentrăm pe protecția infrastructurilor critice din sectorul comunicațiilor.” – Stelian Cristea, Director adjunct al Direcției Naționale pentru Securitate Cibernetică

În aceeași direcție strategică, Hugues Foulon, CEO Executiv Orange Cyberdefense, a declarat:

„Lansarea SCUT marchează un moment strategic pentru ecosistemul de securitate cibernetică din România. Prin acest proiect, Orange Cyberdefense aduce pe piața locală experiența noastră de peste 25 de ani în protejarea infrastructurilor critice din întreaga Europă. Împreună cu Orange România și echipa experimentată a SCUT, am construit o arhitectură de securitate unificată, bazată pe aceleași principii și tehnologii pe care le implementăm pentru clienții noștri din Europa. Totodată, SCUT ne oferă acces la informații și date valoroase de pe o piață emergentă și o zonă extrem de activă din punct de vedere cibernetic. Este o relație sinergetică, care ne permite să ne extindem într-o regiune strategică a Europei, consolidând reziliența digitală locală și europeană, dar și să ne dezvoltăm expertiza prin threat intelligence-ul valoros pe care îl obținem în România.”

Compania consolidată prin parteneriatul strategic cu Orange Cyberdefense utilizează tehnologii avansate, de la AI și Threat Intelligence până la EDR/XDR, pentru a identifica și neutraliza amenințările în timp real, oferind o protecție unificată de la device până la cloud. SCUT combină servicii complete de prevenție, audit de securitate, detecție gestionată și consultanță pentru conformitate, inclusiv programe dedicate liderilor de business, punând accent atât pe oameni, cât și pe parteneriate, nu doar pe tehnologie.

Soluții inovatoare și tehnologii aplicate pentru un impact durabil asupra securității digitale

De la demo-urile prezentate la eveniment până la planurile comunicate oficial, SCUT aduce în România practici deja validate la nivel european. Printre acestea se numără monitorizarea 24/7 și răspunsul la incidente în timp real, izolarea automată a dispozitivelor compromise, threat hunting-ul proactiv și programe de awareness care simulează atacuri sau rețele false.

Un element esențial este integrarea inteligenței artificiale, care permite corelarea automată a evenimentelor din infrastructură și detectarea amenințărilor înainte ca acestea să producă daune majore.

„SCUT a fost gândit pentru că trebuie să privim toate aceste aspecte nu separat, izolat sau doar pe segment, ci într-un mod complet, de la cap la coadă. Toate evenimentele și potențialele riscuri sunt analizate într-un singur loc, iar deciziile de protecție se iau rapid, în timp real, 24/7, în cadrul serviciului nostru de Managed Detection & Response (MDR). În ultimii ani vedem o creștere accelerată a pieței, dar este nevoie de educație, pentru că, la fel ca în asigurări, oamenii așteaptă adesea să apară problema înainte de a lua o decizie”, a declarat Florin Popa, Director Orange Business și Vicepreședinte SCUT.

SCUT nu își propune doar să protejeze companiile mari și foarte mari, deși acestea reprezintă o parte importantă din clienții Orange. Misiunea este mai amplă: crearea unui mediu digital sigur pentru companiile românești, pentru infrastructurile critice și chiar pentru liderii individuali.



„Viziunea noastră după mulți ani de experiență la nivel local și internațional este ca SCUT să apere cât mai eficient România. Ne dorim ca fiecare cetățean să fie pregătit prin training-urile pe care le vom desfășura, astfel încât să facă parte din acest scut cibernetic național. În același timp, am identificat multe afaceri în România, în special IMM-uri, care nu-și permit soluții complexe de securitate cibernetică, dar care au nevoie să fie protejate pentru a evita închiderea business-urilor sau amenzi mari. Ambiția noastră este să oferim servicii și produse accesibile, astfel încât chiar și întreprinderile mici și mijlocii să beneficieze de o securitate digitală adecvată”, a declarat Mădălin Dumitru, CEO SCUT.

