S-a redeschis circulația pe Transalpina. Există însă câteva restricții

Circulația rutieră s-a redeschis pe Transalpina, sâmbătă, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române. Autoritățile anunță însă șoferii că există câteva restricții privind mașinile și intervalul orar în care se poate circula pe drum.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că a fost reluată circulația rutieră pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 79+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Curpăt (județul Sibiu)”, au transmis autoritățile sâmbătă dimineață.

IGPR anunță că, până la 1 iulie 2026, doar mașinile cu masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone vor putea traversa Transalpina, în intervalul orar 09:00-20:00. Astfel, circulația pe timpul nopții va fi închisă.

De la 1 iulie și până la 31 august, circulația va fi deschisă între orele 07:00 și 21:00.

„Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalizarea rutieră instituită și restricțiile de circulație existente pe acest sector de drum montan. În funcție de condițiile meteorologice, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă pentru siguranța participanților la trafic”, mai transmite IGPR.

