S-au câștigat șase premii la LOTO. Unde s-au jucat biletele norocoase

Duminică, 25 octombrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loteria Română a anunțat luni dimineață că au fost castigate mai multe premii în valoare de zeci de mii de lei, după extragerile de duminică.

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 25 octombrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 89.032,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Negresti-Oas, jud. Satu Mare.

La tragerea Noroc de duminică, 25 octombrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 83.478,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 25 octombrie, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri a cate 68.875,44 lei fiecare.

Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agentii din Botoșani și din Iași, iar celelalte două online, pe joacaloto.ro si AmParcat.ro.

Numerele câștigătoare la LOTO care au fost extrase duminică 25 octombrie 2026

Loto 6 din 49: 39, 10, 33, 27, 29, 28

39, 10, 33, 27, 29, 28 Joker: 10, 39, 20, 16, 1 +8

10, 39, 20, 16, 1 +8 Loto 5 din 40: 8, 22, 12, 21, 1, 16

8, 22, 12, 21, 1, 16 Noroc: 4257429

4257429 Noroc Plus: 240903

240903 Super Noroc: 413008