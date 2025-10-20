„Să fie împărțită așa cum este”. Sugestia făcută de Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, transmite The Guardian.

„Să fie împărțită așa cum este”, a declarat duminică Trump reporterilor, de la bordul avionului Air Force One.

„Este deja împărțită”, a spus el, adăugând că „poate rămâne așa cum este acum”.

„Pot negocia ceva mai târziu”, a spus Trump, dar, deocamdată, ambele părți implicate în conflict ar trebui „să se oprească la linia de luptă, să se întoarcă acasă, să înceteze luptele, să înceteze uciderile”.

Culisele întâlnirii de vineri Trump-Zelenski de la Casa Albă

Declarațiile lui Trump au venit după o întâlnire tensionată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, vineri, și vor fi considerate o schimbare bruscă față de poziția sa din septembrie, când a declarat că Ucraina ar putea recâștiga întreg teritoriul său și chiar „merge mai departe” în teritoriile rusești. El a descris, de asemenea, Rusia ca fiind un „tigru de hârtie”, noteză The Guardian.

Zelenski a mers vineri la Washington sperând să profite de frustrarea crescândă a lui Trump faţă de Vladimir Putin, după ce summitul din vară al preşedintelui american din Alaska nu a reuşit să aducă o schimbare în război.

Însă liderul ucrainean a plecat cu mâna goală, nereuşind să obţină rachetele de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acţiune. Rachetele ar fi fost cele mai puternice arme din arsenalul Ucrainei şi i-ar fi permis să lovească cu precizie ţinte aflate în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

După întâlnirea cu Zelenski la Casa Albă, Trump a declarat pe reţelele sociale că discuţiile au fost „foarte interesante şi cordiale, dar i-am spus, aşa cum i-am sugerat şi preşedintelui Putin, că este timpul să înceteze uciderile şi să se ajungă la un ACORD”.

În culise, întâlnirea de la Casa Albă a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă în toată regula”, în care președintele american a presat Ucraina să accepte propunerea Rusiei de a ceda integral Donbasul, avertizând că, dacă vrea, Vladimir Putin „te va distruge”, au declarat oficiali europeni informați despre discuții citați de Financial Times.