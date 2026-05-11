„Să începem să discutăm cu Rusia”. De ce consideră liderul Finlandei că trebuie reluat dialogul dintre Europa și Moscova

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că, în opinia lui, a venit momentul pentru reluarea contactelor directe între guvernele europene și Rusia, potrivit dpa.

„Este timpul să începem să discutăm cu Rusia. Când se va întâmpla asta, nu știu”, a declarat liderul finlandez într-un interviu publicat luni de ziarul italian Corriere della Sera, citat de Agerpres.

Stubb, considerat unul dintre liderii europeni cei mai apropiați de Trump, a explicat că actuala politică a Statelor Unite față de Rusia și Ucraina nu mai este în conformitate cu interesele Europei, ceea ce înseamnă, în opinia luni, că Europa trebuie să se implice direct.

„Am discutat cu liderii europeni despre cine ar trebui să stabilească contactul”, a spus el, precizând că încă nu a fost luată vreo decizie în această privință.

Cel mai important aspect în opinia lui Alexander Stubb

Potrivit liderului finlandez, cel mai important aspect este coordonarea dintre țările europene, în special între Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit, alături de țările nordice și baltice care se învecinează cu Rusia.

„Vom vedea dacă va fi vorba de un trimis special sau de un grup de lideri”, a adăugat Alexander Stubb.

În ceea ce privește Ucraina, liderul finlandez a vorbit despre trei scenarii posibile: continuarea războiului, un armistițiu cu un acord de pace ulterior sau prăbușirea uneia dintre părți, cel mai probabil a Rusiei.

„Cred că posibilitatea unui acord de pace nu este pe masă, cel puțin nu pentru acest an”, a mai spus el.

În acest weekend, între Ucraina și Rusia a avut loc un armistițiu negociat de Statele Unite, însă părțile s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerii.

Într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social, Trump a declarat vineri că această solicitare de încetare a luptelor a fost făcută direct de el și că „apreciază foarte mult” că președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski au fost de acord. În cursul săptămânii trecute, atât Moscova, cât și Kievul anunțaseră propuneri unilaterale de oprire temporară a ostilităților.