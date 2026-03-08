„Să tacă armele, să înceteze sunetul bombelor!” Apelul pentru pace al Papei Leon în Orientul Mijlociu

Papa Leon a declarat duminică că vești extrem de îngrijorătoare continuă să sosească din Iran și din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, potrivit Reuters.

„Să facem loc dialogului, unui dialog rațional, autentic și responsabil”, a pledat Suveranul Pontif în fața credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru pentru rugăciunea Angelus.

Pe măsură ce luptele s-au intensificat în a noua zi a atacului american-israelian asupra Iranului, primul papă american a avertizat că războiul s-ar putea extinde.

„Pe lângă episoadele de violență și devastare și climatul generalizat de ură și teamă, există și îngrijorarea crescândă că conflictul s-ar putea extinde și că alte țări din regiune, inclusiv dragul Liban, ar putea să se afunde din nou în instabilitate”, a declarat el.

Papa a făcut un apel la rugăciune către Dumnezeu, „ca zgomotul bombelor să înceteze, ca armele să tacă și ca spațiul să fie deschis pentru dialog în care vocile popoarelor să poată fi auzite”.

De asemenea, el a subliniat că doar prin renunțarea la forța armată se poate evita o catastrofă umanitară de proporții și mai mari în regiune.

Diplomatul de vârf al Vaticanului a avertizat miercuri că atacurile SUA-Israel au subminat dreptul internațional și a spus că națiunile nu au dreptul să lanseze „războaie preventive”, o critică neobișnuit de directă la adresa campaniei militare.