„Sacrificări de urgență” într-o țară alpină, din cauza caniculei de vara aceasta. „Pe unele pășuni nu mai sunt deloc vite”

Temperaturile caniculare înregistrate vara aceasta afectează agricultura chiar și în Austria, o țară bogată în resurse de apă. Însă căldura a încetinit dezvoltarea culturilor, iar vacile sunt coborâte de pe pășunile alpine uscate și trimise mai devreme la abator, au explicat fermieri pentru agenția Reuters.

„Nu am avut precipitații timp de săptămâni întregi și nu am mai avut niciodată temperaturi atât de ridicate care s-au menținut o perioadă atât de lungă”, afirmă Johann Fessl, un fermier din nordul Austriei specializat în creșterea vacilor de lapte. Animalele sale își petrec verile pe pășuni alpine aflate la 1.300 de metri deasupra nivelului mării.

Fessl spune că lipsa ploilor și căldura au dus la o lipsă de apă și iarbă pentru vite care îi vor obliga pe fermieri precum el să aducă vacile înapoi în grajduri mai devreme, unde acestea vor consuma furaje precum fânul de anul trecut, destinat inițial hrănirii pe timpul iernii.

Deoarece acest lucru crește costurile fermierilor, mai ales dacă aceștia sunt nevoiți să cumpere furaje suplimentare, unii trimit vitele la abator mai devreme.

„Există deja pășuni pe care nu mai sunt deloc vite”, relatează Fessl, adăugând că situația diferă de la un deal sau munte la altul.

„Anul acesta, unii (fermieri) vorbesc despre sacrificări de urgență”, mai spune bărbatul care conduce o asociație de crescători de vite din landul Austria Superioară. „Lista de așteptare (pentru sacrificare) este deja lungă”, afirmă el.

Austria se așteaptă la recolte cu 19% mai sărace anul acesta

Și culturile sunt afectate de căldură și lipsa ploilor. AgrarMarkt Austria, organismul național care supraveghează producția alimentară, a anunțat luna aceasta că se așteaptă ca recolta de cereale să fie cu 19% mai mică în acest an.

Porumbul, care necesită și mai multă apă, se numără printre culturile afectate. Fermierul Roland Radner a tăiat cea mai mare parte a culturii sale de porumb înainte de termen, deoarece producția era foarte slabă. Tulpinile care încă au rămas în picioare sunt galbene și uscate, în loc să aibă culoarea verde obișnuită.

În serele din Leonding, la periferia orașului Linz din nordul țării, unde cuplul Barbara Stemberger și Fritz Hummer cultivă 30 de soiuri de roșii, o mare parte din recoltă fie și-a oprit dezvoltarea din cauza căldurii, fie este deformată, fiecare fruct având o zonă uscată, gri-maronie.

„Din cauza căldurii extreme din ultimele săptămâni, multe dintre roșiile noastre au fost afectate de putregaiul apical. Roșiile sunt în continuare comestibile dacă îndepărtezi părțile putrezite, dar nu le mai putem vinde în această stare”, spune Hummer.

Pentru ei, cel puțin, există și o parte bună a lucrurilor.

„Morcovii se dezvoltă excepțional de bine în acest an datorită căldurii”, afirmă Stemberger.