O familie vrea să plătească un salariu de peste 180.000 de lire pe an pentru cineva care să aibă grijă de copilul lor. Nu e nevoie ca angajatul să știe vreo limbă străină

O familie din nordul Londrei va plăti 180.000 de lire (circa 207.000 euro) anual pentru un tutore „excepțional” care să le învețe copilul de un an cum să devină un „gentleman britanic”, arată un anunț de angajare publicat pe site-ul Tes Jobs.

Anunțul subliniază că rolul este diferit de cel al unei bone, iar familia se află în căutarea unei persoane care să educe copilul într-un mediu britanic autentic. Tutorele va lucra, în primii ani, cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână.

Salariul este de 180.000 de lire pe an (nu se menționează dacă suma e brută sau netă, ceea ce înseamnă peste 1 milion de lei pe an, adică peste 83.000 de lei/lună. Aproape 20.000 de euro, salariul unui fotbalist bun din Liga I.

Cine este copilul

Copilul are doar un an, dar părinții săi consideră că este la vârsta potrivită pentru a fi expus la activități și cunoștințe multiculturale. Cu fratele mai mare, care are 5 ani, familia crede că a început acest proces „prea târziu pentru a-și atinge scopul”.

„Deși învățarea formală nu este potrivită la această vârstă, postul presupune un specialist în educația timpurie – denumit tutore, în lipsa unui termen mai potrivit – dedicat creării unui mediu autentic englezesc, bogat în cultură. Scopul este de a stimula curiozitatea intelectuală timpurie și dezvoltarea copilului prin activități și experiențe atent concepute, potrivite vârstei”, se arată în anunț.

Care sunt cerințele

Familia caută un tutore care să fie „bine educat, cu un vocabular bogat și cu o pronunție britanică corectă”. Specializarea în educație timpurie, inteligența, carisma și creativitatea se află și ele pe lista cerințelor. „El sau ea va fi, cel mai probabil, absolvent al celor mai bune școli și universități din Anglia”, mai scrie în anunțul de angajare.

Familia își dorește ca, în timp, fiul lor să fie admis la o școală de elită precum Eton, St. Paul’s, Westminster sau Harrow, astfel că educația lui „trebuie să îl pregătească pentru acest stil de viață”.

Rolul este unul pe termen lung, „care se va întinde pe mai mulți ani, iar tutorele trebuie să fie capabil să „susțină o gamă largă de activități și strategii de învățare potrivite acestei perioade din viața copilului”. El nu va locui în aceeași casă cu familia, dar trebuie să fie flexibil și să se adapteze la programul copilului.

Cunoașterea unei a doua limbi este și ea un avantaj, mai notează în anunț, însă, având în vedere că băiețelul învață deja mai multe limbi, „este posibil ca o nouă limbă să îi încarce suplimentar procesul cognitiv”.

Tutorele trebuie să aibă și cunoștințe de muzică și sport – precum cricket, tenis, rugby, polo sau echitație.

Printre locurile de muncă anterioare, tutorele trebuie să aibă în CV posturi în reședințe private, ambasade sau familii regale, unde au lucrat cu copii mici. În plus, candidatul trebuie să aibă o certificare în prim ajutor pediatric.