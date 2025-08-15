Salvamontiştii din Maramureş au recuperat un tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie

Salvamontiştii din Maramureş au intervenit vineri după-amiază pentru recuperarea unui tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care se afla de patru nopţi pe munte, fiind deshidratat şi în hipotermie. Bărbatul a fost preluat cu un elicopter şi predat, la baza muntelui, unui echipaj medical pentru a fi transportat la spital.

Salvamont Maramureş a anunțat inițial că desfășoară o acțiune de salvare în zona Vârfului Pop Ivan, acțiune ce a demarat după ce autorităţile române au fost solicitate să intervină în sprijinul unui tânăr de 26 de ani care a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului.

Ulterior, a anunțat că să salvamontiștii au încheiat cu succes misiunea de salvare a cetăţeanului ucrainean. Acesta a fost preluat de elicopter şi predat, la baza muntelui, unui echipaj medical pentru a fi transportat la spital.

„Salvatorii montani împreună cu colegii de la Poliţia de Frontieră vor coborî pedestru din munte aproximativ trei ore şi se vor retrage la bază”, au transmis reprezentanţii Salvamont

Bărbatul salvat, cetăţean ucrainean, a petrecut patru nopţi pe munte. Suferea de deshidratare şi hipertermie, nu se mai putea deplasa şi nici nu avea unde să se adăpostească la umbră.

„La scurt timp după primirea apelului, la faţa locului s-a deplasat echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş. Aceştia au fost sprijiniţi de colegii de la Poliţia de Frontieră Valea Vişeului, din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei. După aproximativ patru ore şi jumătate de la alertă, victima a fost localizată. Echipele au evacuat cetăţeanul ucrainean până la o stână din apropiere, unde i-au oferit adăpost şi au început imediat manevrele de acordare a primului ajutor”, au informat vineri oficialii Salvamont Maramureş, potrivit News.ro.

Având în vedere „starea precară” de sănătate tânărului, a fost solicitată intervenţia unui elicopter care să îl preia, întrucât o evacuare terestră ar fi necesitat mobilizarea a încă opt salvatori montani, iar operaţiunea ar fi durat între 10 şi 12 ore.