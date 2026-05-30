Salvare miraculoasă de sub pământ. Mai mulți căutători de aur blocați într-o peșteră inundată au fost recuperați de o echipă internațională de scafandri

Echipele de salvare au scos sâmbătă patru persoane dintr-o peșteră inundată din Laos, au declarat salvatorii voluntari thailandezi, la câteva ore după ce un alt bărbat fusese recuperat vineri seara târziu, scrie Reuters.

Cei cinci se numără printre cei șapte cetățeni laotieni care intraseră în peștera din provincia Xaisomboun pentru a căuta aur, dar au rămas blocați mai mult de o săptămână, când creșterea nivelului apei le-a blocat ieșirea. Alți doi sunt în continuare dați dispăruți.

Kengkard Bongkawong, un scafandru thailandez specializat în peșteri care a participat la misiune, a declarat sâmbătă într-o postare pe Facebook că cele patru persoane blocate au ieșit din peșteră.

Imaginile video realizate de voluntari arătau salvatorii scoțând patru bărbați din Laos din peșteră, cu lanterne legate la cap și cu hainele pline de noroi.

Aveau expresii de bucurie pe fețe, iar unii plângeau de ușurare.

Cei cinci oameni salvați au fost găsiți de echipele de salvare miercuri, dar au rămas blocați. Oficialii de la salvări au declarat că vor continua căutarea celor doi dispăruți.

O echipă de voluntari din țara vecină Thailanda s-a alăturat eforturilor de salvare duminica trecută, iar alte întăriri, inclusiv scafandri din Finlanda, Franța, Indonezia, Malaezia, Japonia și Australia, s-au alăturat, de asemenea, operațiunii de salvare, a relatat grupul de voluntari pe Facebook.

Echipa internațională de salvare a inclus câțiva membri care au participat la operațiunea de salvare de 17 zile din peștera inundată Tham Luang din nordul Thailandei, în 2018.